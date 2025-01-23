ABD'den çıkan LNG gemisi 31 Ocak'ta Dörtyol'da olacak
AA

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Ocak’ta ABD'den ayrılan LNG gemisi, Atlas Okyanusu'nda seyrine devam ediyor.

ABD'nin Cove Point Limanı'ndan yola çıkan "LNG Sakura" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin, 31 Ocak'ta Türkiye'de olacağı hesaplandı.

GEMİ DÖRTYOL'A YANAŞACAK

Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 31 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

2018’de inşa edilen Bahamalar bandıralı geminin Türkiye'ye seyri takip ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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