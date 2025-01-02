LNG gemisi Türkiye'ye gelmek üzere ABD'den yola çıktı

AA
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Aralık'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi Atlas Okyanusu'nda seyrine devam ediyor.
ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "BW CASSIA" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin 13 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
GEMİ DÖRTYOL'A YANAŞACAK
Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 13 Ocak'ta Hatay'da bulunan BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Singapur bandıralı gemi, 2022'de inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış