Haberler



Ekonomi



LNG gemisi Türkiye'ye gelmek üzere ABD'den yola çıktı

LNG gemisi Türkiye'ye gelmek üzere ABD'den yola çıktı Singapur bandıralı "BW CASSIA" adlı LNG gemisi Atlas Okyanusu'nda seyrini devam ettirerek Türkiye'ye ulaşacak. Geminin Türkiye'ye geliş tarihi ile ilgili bilgi verildi.