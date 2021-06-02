AB’de, çok uluslu şirketler ödedikleri vergiyi açıklayacak

AB kurumları, toplam yıllık gelirleri 750 milyon euronun üzerindeki çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını açıklamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemede uzlaşı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında vergide şeffaflığı artırmak için hazırlanan "Ülke bazında kamuya açık raporlama" adlı düzenlemede anlaşma sağlandığını açıkladı.

2 MALİ YILDA KONSOLİDE GELİRLERİ 750 MİLYON EURONUN ÜZERİNDEKİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİ KAPSIYOR

Buna göre, son 2 mali yılda konsolide gelirleri 750 milyon euronun üzerindeki bütün çok uluslu şirketler ve iştiraklerinin, AB ülkelerinde ödedikleri vergi bilgilerini kamuya açıklaması gerekecek. Söz konusu şirketlerin merkezinin AB ülkelerinde olup olmaması bu durumu değiştirmeyecek.

KARA LİSTEDE VEYA GRİ LİSTEDE YER ALAN ÜLKELERDE ÖDEDİKLERİ VERGİLER DE AÇIKLANACAK

Şirketler, AB ile vergi alanında iş birliği yapmayan üçüncü ülkeleri içeren kara listede veya vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren gri listede yer alan ülkelerde ödedikleri vergileri de açıklamak zorunda olacak.

VERGİDEN KAÇINMA YÖNTEMLERİNİN AVRUPA'YA YILLIK 50 MİLYAR EUROLUK BİR MALİYETİ VAR

AB çalışmalarına göre, şirketlerin çeşitli vergiden kaçınma yöntemlerinin Avrupa'ya yıllık 50 milyar euroluk bir maliyeti olduğu öngörülüyor.