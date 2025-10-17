AB'de turistik konaklama rekoru kırıldı

- AB ülkelerinde geçen yıl turistik tesislerde geçirilen gece sayısı 3 milyar 22 milyona ulaşarak rekor kırdı.
- Eurostat verilerine göre, bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artış gösterdi.
- En yüksek konaklama sayısına sahip ülkeler sırasıyla İspanya, İtalya ve Fransa oldu.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, turizm hareketliliği arttı.
Avrupa'da geçen yıl otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı rekor kırdı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılında AB üyesi ülkelerde toplam gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB turizm sektörü geçen yıl büyüme gösterdi.
GECELİK KONAKLAMA SAYISI YÜZDE 2,7 ARTTI
AB ülkelerinde turistik tesislerde gecelik konaklama sayısı 2024 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 artarak 3 milyar 22 milyona ulaştı.
Bu sayı, sektörel rekor olarak kayıtlara geçti.
İSPANYA, KONAKLAMA SAYISINDA BİRİNCİ
AB ülkeleri arasında geçen yıl gecelik konaklama sayısında ilk sırayı, 505 milyonla İspanya aldı.
İTALYA İKİNCİ
Onu 466 milyonla İtalya, 458 milyonla Fransa, 440 milyonla Almanya, 153 milyonla Yunanistan ve 145 milyonla Hollanda izledi.