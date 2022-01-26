AB'den Mısır'ın ithalat kısıtlamalarına karşı yasal süreç

AB, Mısır'ın tarım ürünlerinden ev aletlerine kadar çok sayıdaki ürüne ithalat kısıtlamaları uyguladığı DTÖ kurallarını ihlal ettiği öne sürdü.

Mısır, 29 farklı kategorideki ürün için Avrupa Birliği'ne (AB) zorluk çıkartıyor. Mısır'ın AB'ye uyguladığı ithalat kısıtlamaları nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yasal süreç başlattı.

AB'nin bu girişimi, Mısır pazarına erişimde haksız kısıtlamalarla karşı karşıya kalan ihracatçılarını savunmak üzere başlattığı ifade edildi.

ZORUNLU KAYIT UYGULAMASI 2016'DAN BU YANA VAR

AB Komisyonu, Mısır'ın 2016'dan beri uyguladığı zorunlu ithalat kayıt kuralı konusundaki anlaşmazlığı çözmek için DTÖ yapısı içinde istişare süreci başlatılmasının talep edildiğini açıkladı.

DTÖ KURALLARI İHLAL EDİLİYOR

Mısır'ın tarım ürünlerinden ev aletlerine kadar çok sayıdaki ürüne ithalat kısıtlamaları uyguladığı anımsatılan açıklamada, söz konusu davranışın DTÖ kurallarını ihlal ettiği ve yasa dışı olduğu kaydedildi.

MISIR'A İTHALAT YAPMAK İÇİN İLGİLİ BİRİME KAYIT OLMAK ŞARTI VAR

Mısır'a 2016 yılından bu yana tarım ve gıda ürünleri, kozmetik, oyuncak, tekstil, hazır giyim, ev aletleri, mobilya ve seramik gibi 29 farklı kategorideki ürünleri ithal etmek isteyen yabancı şirketlerin, yetkili makamlara kayıt yaptırması gerekiyor.

MISIR İTHALATÇI FİRMA KAYITLARINI İŞLEME KOYMAYABİLİYOR

Mısır'ın, pek çok başvuruyu işleme koymadığı ve söz konusu sürecin çok uzun zaman aldığı belirtiliyor.

YASAL SÜREÇ SORUNU İKİ AŞAMALI OLARAK ELE ALACAK

AB'nin talep ettiği uzlaşmazlık çözüm istişareleri, DTÖ sürecindeki ilk aşamayı oluşturuyor. Bu aşamada, sonuç sağlanamaması halinde konuyla ilgili panel kurulması talep ediliyor.