AB'den sermaye piyasalarını güçlendirmek için adım

Koronavirüs vaka sayısının artmasından sonra kısıtlama tedbirleri ile karşı karşıya kalan ve tedarik zincirlerinde sorun yaşayan Avrupa'da, finans sisteminin ayakta kalması için önlemler alınıyor.

Avrupa Birliği (AB), yatırımcıların üye ülkelerdeki şirketlerin faaliyetlerine ve ticari verilerine daha kolay erişimini sağlayacak bir sistem kurmaya hazırlanıyor.

AMAÇ SERMAYE PİYASALARINI GÜÇLENDİRMEK

AB Komisyonu, üye ülkelerdeki sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik düzenleme tekliflerini içeren bir paket açıkladı.

"ESAP" KURULACAK

Pakete göre, Avrupa Tek Erişim Noktası (ESAP) kurularak yatırımcıların şirketler hakkında çeşitli verilere erişimi kolaylaştırılacak.

ESAP ŞİRKETLERİN BİLGİLERİNİ İÇERECEK

ESAP, şirketler ve yatırım ürünleri hakkında çeşitli finansal bilgileri içerecek. Şirketler tarafından yayınlanan yeşil ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler de sistemde yer alacak. ESAP ile özellikle küçük işletmeler yatırımcılara daha görünür olabilecek.

YATIRIMCILAR ŞİRKETLERİ GÖREBİLECEK

Sistemle, yatırımcılar şirketlerin çalışmalarına ve ticari verilerine rahatça erişim sağlayacak. Ayrıca, AB ticaret kurallarında yapılacak değişiklikle sermaye piyasaları daha şeffaf hale getirilecek.

Daha önce sadece profesyonel yatırımcılara erişim sağlanan "Konsolide Teyp Sistemi" bütün yatırımcılara açılacak. Böylece yatırımcılar, AB'de yer alan bütün merkezlerdeki hisse senetleri, tahviller ve türevler için gerçek zamanlı ticari verilere erişim sağlayacak.

ŞİRKETLERE SERMAYE ARTIRIMI İMKANI GETİRİLECEK

AB Komisyonu paketle, üye ülkelerdeki şirketlerin sermaye artırımı imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyor. AB ayrıca Londra ve New York ile rekabet edecek bir menkul kıymetler piyasası kurmaya çabalıyor.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.