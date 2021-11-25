Euro
13.4636
1%
Dolar
11.9927
0.88%
Altın
686.7
0.46%
Borsa
1.819
0.38%
Bitcoin
715.293
2.19%
BTXN Coin
41.16
47.15%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    AB'den sermaye piyasalarını güçlendirmek için adım

    Koronavirüs vaka sayısının artmasından sonra kısıtlama tedbirleri ile karşı karşıya kalan ve tedarik zincirlerinde sorun yaşayan Avrupa'da, finans sisteminin ayakta kalması için önlemler alınıyor.
    • AA
    • 25.11.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB'den sermaye piyasalarını güçlendirmek için adım

    Avrupa Birliği (AB), yatırımcıların üye ülkelerdeki şirketlerin faaliyetlerine ve ticari verilerine daha kolay erişimini sağlayacak bir sistem kurmaya hazırlanıyor.

    AMAÇ SERMAYE PİYASALARINI GÜÇLENDİRMEK

    AB Komisyonu, üye ülkelerdeki sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik düzenleme tekliflerini içeren bir paket açıkladı.

    "ESAP" KURULACAK

    Pakete göre, Avrupa Tek Erişim Noktası (ESAP) kurularak yatırımcıların şirketler hakkında çeşitli verilere erişimi kolaylaştırılacak.

    ESAP ŞİRKETLERİN BİLGİLERİNİ İÇERECEK

    ESAP, şirketler ve yatırım ürünleri hakkında çeşitli finansal bilgileri içerecek. Şirketler tarafından yayınlanan yeşil ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler de sistemde yer alacak. ESAP ile özellikle küçük işletmeler yatırımcılara daha görünür olabilecek.

    AB den sermaye piyasalarını güçlendirmek için adım #1

    YATIRIMCILAR ŞİRKETLERİ GÖREBİLECEK

    Sistemle, yatırımcılar şirketlerin çalışmalarına ve ticari verilerine rahatça erişim sağlayacak. Ayrıca, AB ticaret kurallarında yapılacak değişiklikle sermaye piyasaları daha şeffaf hale getirilecek.

    Daha önce sadece profesyonel yatırımcılara erişim sağlanan "Konsolide Teyp Sistemi" bütün yatırımcılara açılacak. Böylece yatırımcılar, AB'de yer alan bütün merkezlerdeki hisse senetleri, tahviller ve türevler için gerçek zamanlı ticari verilere erişim sağlayacak.

    ŞİRKETLERE SERMAYE ARTIRIMI İMKANI GETİRİLECEK

    AB Komisyonu paketle, üye ülkelerdeki şirketlerin sermaye artırımı imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyor. AB ayrıca Londra ve New York ile rekabet edecek bir menkul kıymetler piyasası kurmaya çabalıyor.

    Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir