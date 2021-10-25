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    AB'den Ukrayna'ya 600 milyon euro koronavirüs desteği

    Koronavirüs salgınında normalleşme süreci başlamış olsa da ülkelerin içinden çıkılamaz sorunları devam ediyor.
    • AA
    • 25.10.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 15:59
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    AB'den Ukrayna'ya 600 milyon euro koronavirüs desteği

    Avrupa Birliği (AB), yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

    AB Komisyonu, Ukrayna'ya koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı hazırlanan makro-finansal destek programı çerçevesinde yeni kredi diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.

    KORONAVİRÜS SALGINININ EKONOMİK ETKİLERİNE KARŞI UKRAYNA'YA 600 MİLYON EURO FİNANSAL DESTEK

    Ukrayna'nın kamu maliyesi, yönetim, hukukun üstünlüğü, iş ortamının iyileştirilmesi, sektörel reformlar ve kamu iştirakleri ile ilgili ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, AB'nin destek programı kapsamında Ukrayna'ya 600 milyon euro sağlandığı ifade edildi.

    Açıklamada, AB'nin yapılan çeşitli makro finansal destek programları kapsamında Ukrayna'ya toplam 4 milyar 400 milyon euro kredi verdiği vurgulandı.

    AB den Ukrayna ya 600 milyon euro koronavirüs desteği #1

    AB KREDİLERİ UYGUN ŞARTLARDA SUNULUYOR

    AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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