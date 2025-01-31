AB'den yeni savunma teknolojilerine 1 milyar euro

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Dünyada savunma alanında yatırım yapan ülkelere AB topluluğu da eklendi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni nesil savunma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Avrupa Savunma Fonu 2025 yılı çalışma programının kabul edildiğini bildirdi..

AB savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensör gibi çeşitli yeni projelere yönelik AR-GE faaliyetleri için 1 milyar euroluk kaynak ayırdı.

KRİTİK ALANLARA 100’ER MİLYON EURO OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 1 MİLYAR EURO KAYNAK

Programla, komisyonun kritik savunma teknolojileri ve yeteneklerinin geliştirilmesini desteklemek için önemli miktarda kaynak sağlayacağı ifade edilen açıklamada, kara, hava, deniz ve uzay muharebesi ile enerji dayanıklılığı ve çevresel geçiş gibi kritik alanlara 100’er milyon euro olmak üzere toplamda 1 milyar euro civarında kaynak tahsis edildiği bildirildi.

SAVUNMA ALANINDA ARAŞTIRMA YAPILACAK

Açıklamada, fonla, 4 boyutlu görüntüleme radar teknolojileri, kızılötesi dedektörler, entegre devreler, yapay zeka diyalog sistemleri, bataryalar, insansız hava araçlarına yönelik mühimmat gibi savunma alanlarında çeşitli araştırma ve geliştirme programlarına destek verileceği kaydedildi.