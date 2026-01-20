Aksigorta ve Borusan Oto’dan kasko alanında iş birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksigorta, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto (“Borusan Oto Servis ve Tic. A.Ş.”) ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle kaskoda hizmet standartlarını daha da ileriye taşıyor.

Yeni iş birliği ile Aksigorta müşterileri, BMW markalı araçları için Aksigorta’nın mevcut anlaşmalı servis ağına ek olarak Borusan Oto Yetkili Servislerinden de faydalanabiliyor.

AKSİGORTA, YETKİLİ SERVİS AĞINI GENİŞLETMEYE VE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Yenilikçi sigorta çözümleri ve hızlı, sorunsuz hasar süreçleriyle müşterilerine ayrıcalıklı bir sigortacılık deneyimi sunan Aksigorta, yetkili servis ağını genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Borusan Oto ile hayata geçirilen yeni iş birliği kapsamında BMW markalı araç sahipleri, Aksigorta güvencesini Borusan Oto’nun üstün hizmet kalitesiyle birleştirme imkânına kavuşuyor.

Yeni iş birliği kapsamında Aksigorta müşterileri, poliçe düzenleme aşamasında Borusan Oto Yetkili Servislerini tercih edebiliyor. Bu tercihle birlikte, iş birliği çerçevesinde Aksigorta tarafından oluşturulan “Plus Kasko” ürünü sayesinde müşteriler, Aksigorta’nın mevcut anlaşmalı servis ağına ek olarak BMW marka araçlar için Borusan Oto Yetkili Servislerinden de faydalanabiliyor. Standart kasko ürününü tercih eden müşteriler için ise mevcut anlaşmalı servis yapısı geçerliliğini koruyor.

"ÖNCELİĞİMİZ, MÜŞTERİLERİMİZE İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER AN EN HIZLI VE EN KALİTELİ HİZMETİ SUNMAK."

Gerçekleştirilen iş birliği hakkında bir değerlendirmede bulunan Aksigorta Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Aksigorta olarak önceliğimiz, müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunmak. Bu doğrultuda, hasar sürecinin her aşamasında müşterilerimizin yanında durarak süreci kolaylaştıran, şeffaf ve erişilebilir bir deneyim sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızı, müşteri deneyimini ileri taşıyan güçlü iş birlikleriyle destekliyoruz. Borusan Oto ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, BMW marka araç sahibi müşterilerimize onarım süreçlerinde marka standartlarında, güven veren ve kaliteli hizmet sunma hedefimizin somut bir göstergesi. Genişleyen hizmet ağımız ve yenilikçi çözümlerimizle, müşterilerimiz için değer yaratmaya ve sektördeki hizmet standartlarını yukarı çekmeye devam edeceğiz.” dedi.