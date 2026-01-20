Garanti BBVA Emeklilik'ten yeni ameliyat sigortası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garanti BBVA Emeklilik, yatış gerektiren cerrahi müdahalelere odaklanan Ameliyat Sigortası ürününü, Garanti BBVA Mobil üzerinden uçtan uca dijital satışla müşterilerinin hizmetine sundu.

Ürün; ameliyat, maluliyet ve yaşam kaybı teminatlarının yanı sıra ücretsiz check-up, ücretsiz diş bakım paketi ve United Health Global sağlık networküne erişim sunuyor.

Garanti BBVA Emeklilik, sağlık sigortası alanında daha spesifik ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla geliştirdiği Ameliyat Sigortası ürününü Garanti BBVA Mobil’e ekledi. Uçtan uca dijital olarak sunulan ürün, hastanede yatış gerektiren birçok cerrahi operasyonda teminat tutarı doğrultusunda toplu ödeme imkânı sağlıyor.

AMELİYAT SİGORTASI

Ameliyat Sigortası kapsamında; yatış gerektiren cerrahi müdahaleler ile kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek maluliyet durumlarında sigortalıya, yaşam kaybı halinde ise hak sahiplerine poliçede belirtilen teminat tutarı ödeniyor. Kişiye özel paket seçenekleriyle 100 bin TL’ye kadar kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatı, 1 milyon TL’ye kadar ameliyat teminatı sunan ürün sayesinde sigortalılar, alacakları toplu ödemeyi ameliyat sonrası ek masraflar ya da farklı ihtiyaçları için kullanabiliyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN FİNANSAL YOLCULUKLARININ HER ADIMINDA YANLARINDA OLMAYA DEVAM"

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, ürünle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Sağlık alanındaki ihtiyaçların giderek daha çeşitlendiği ve kişiselleştiği bir dönemdeyiz. Müşterilerimizin hayatın farklı evrelerinde karşılaşabilecekleri risklere, daha esnek ve erişilebilir çözümlerle yanıt vermeyi önceliklendiriyoruz. Ameliyat Sigortası’nı, tam da bu bakış açısıyla; belirli bir ihtiyaca odaklanan, anlaşılır ve ulaşılabilir bir ürün olarak hayata geçirdik. Müşterilerimizin finansal yolculuklarının her adımında yanlarında olmaya, değişen yaşam dinamiklerine uyum sağlayan, dijital ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.

Poliçe kapsamında ayrıca yılda bir kez geçerli olmak üzere ücretsiz check-up hizmeti, ücretsiz diş bakım paketi ve United Health Global sağlık networküne erişim de sunuluyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gibi geniş kapsamlı ancak maliyeti biraz daha yüksek ürünlere kıyasla Ameliyat Sigortası, belirli sağlık ihtiyaçlarına odaklanan daha az masraflı bir alternatif olarak konumlanıyor.

Garanti BBVA Emeklilik Ameliyat Sigortası, Garanti BBVA Mobil üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yaptırılabiliyor.