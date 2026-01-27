ABD'nin aşırı soğukları Bitcoin madenciliğini sınırladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’deki soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü.

ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle elektrik talebinin artması, Bitcoin madencilerinin işlemci gücünde (hashrate) düşüşe yol açtı. Buna göre hashrate yüzde 37 geriledi.

Kripto para istatistik sitesi Bitinfocharts’ta yer alan verilere göre, ABD’deki soğuk hava dalgası, elektrik talebinin yoğun olduğu Bitcoin madenciliğini olumsuz etkiliyor.

Bitcoin ağındaki işlemci gücü, 25 Ocak’ta 23 Ocak’a kıyasla yüzde 37 düşüş kaydetti.

MADENCİLER İŞLEMCİLERİNİ GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

Uzmanlar, Bitcoin madencilerinin soğuk hava koşulları nedeniyle zorlanan elektrik şebekelerindeki yükü azaltmak amacıyla işlemcilerini geçici olarak kapattığını belirtiyor.

Kripto para ağlarında madencilik faaliyetlerini mümkün kılan toplam hesaplama kapasitesi, işlemci gücü (hashrate) olarak tanımlanıyor.

ABD’DE SOĞUK HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLUYOR

ABD’de “tarihi” olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde ise kar fırtınasının etkisi altında bulunduğunu açıklamıştı.