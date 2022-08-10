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    ABD'nin enflasyonu temmuzda yüzde 8,5 oldu

    ABD'de tüketici enflasyonu, haziranda açıklanan yüzde 9,1'in altına düşerek temmuzda yüzde 8,5 olarak açıklandı.
    • 10.08.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 16:01
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    ABD'nin enflasyonu temmuzda yüzde 8,5 oldu

    Bugün küresel ekonomilerin odağında olan ABD enflasyonu yayınlandı.

    Açıklanan veriye göre, tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8,5 artarken çekirdek enflasyon ise yüzde 5,9 yükseldi.

    Enflasyon beklentinin altına düştü

    Bloomberg anketine göre ABD'de tüketici fiyat endeksinde aylık bazda yüzde 8,7'lik artış bekleniyordu. Açıklanan rakam, yüzde 0,2 oranında düşerek beklentinin de altında gerçekleşti.

    Haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 9,1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı.

    dolar


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