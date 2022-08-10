ABD'nin enflasyonu temmuzda yüzde 8,5 oldu

ABD'de tüketici enflasyonu, haziranda açıklanan yüzde 9,1'in altına düşerek temmuzda yüzde 8,5 olarak açıklandı.

Bugün küresel ekonomilerin odağında olan ABD enflasyonu yayınlandı.

Açıklanan veriye göre, tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8,5 artarken çekirdek enflasyon ise yüzde 5,9 yükseldi.

Enflasyon beklentinin altına düştü

Bloomberg anketine göre ABD'de tüketici fiyat endeksinde aylık bazda yüzde 8,7'lik artış bekleniyordu. Açıklanan rakam, yüzde 0,2 oranında düşerek beklentinin de altında gerçekleşti.

Haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 9,1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı.