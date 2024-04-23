AB'de zorla çalıştırılanların ürettiği ürünler yasaklanıyor Avrupa Parlamentosu, "zorla çalıştırılanların" ürettiği ürünlerin yasaklanması konusunda anlaştı. Şüpheli üretimler denetlenerek cezalandırılacak ve bu firmalar zorla çalıştırmaya son verirlerse durumları tekrar değerlendirilecek.

AA

Avrupa Birliği (AB) verilerine göre, dünya genelinde 27,6 milyon kişi zorla çalıştırılıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, zorla çalıştırılan kişilerin ürettiği ürünlerin AB pazarına girmesini yasaklamak konusunda anlaştı.

AP Genel Kurulunda zorla çalıştırılan kişilerin ürettiği ürünlerin AB pazarına girmesini yasaklayan yasa 555 lehte, 6 aleyhte ve 45 çekimser oyla kabul edildi.

Buna göre, zorla çalıştırma kullanılarak üretilen herhangi bir ürünün AB pazarına sürülmesi, piyasaya sunulması, ithal veya ihraç edilmesi yasak kapsamına girecek.

Şüpheli mallar soruşturulacak

Yasa kapsamında AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu, şüpheli malları, tedarik zincirlerini ve üreticileri soruşturma hakkına sahip olabilecek.

Ürünler, internet ortamı dahil AB sınırlarında satılamayacak

Bir ürünün zorla çalıştırma koşulları altında üretildiği tespit edilirse, artık internet dahil AB pazarında satılması mümkün olmayacak ve sevkiyatlar AB sınırlarında durdurulacak.

Soruşturma kararlarında, uluslararası kuruluşlar, iş birliği yapan makamlar ve ihbarcılardan alınabilecek gerçeklere dayalı ve doğrulanabilir bilgilere dayanmasına önem verilecek.

Ürünleri geri çekme, ihmal etme cezası uygulanacak

Zorla çalıştırılarak üretilen bir ürünün yasaklanması, geri çekilmesi ve imha edilmesi konusundaki nihai karar soruşturmayı yürüten makam tarafından verilecek.

Para cezası

Yaptırımlar çerçevesinde yönetmelik kurallarına uymayan şirketlere para cezası da verilebilecek.

Şirketin tedarik zincirlerinden zorla çalıştırmayı kaldırması halinde ürünlerin AB pazarına geri dönme ihtimali tekrar değerlendirilecek.

Henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı

Yasa, AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)