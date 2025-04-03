ABD'nin yeni tarifeleri altına rekor kırdırdı, Bitcoin değer kaybetti

AA

Küresel sorunlar güvenli limana ilgili artırırken yatırımcılar güvenli olmayan finans araçlarından uzaklaşıyor.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD'yi "Dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti. Trump'ın bir "Ulusal bitcoin rezervi planı" da bulunuyor.

Bu etkilerle 109 bin doların üzerine kadar çıkan Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, vergi açıklamalarının ardından yüzde 1,25 ve 1.055,4 dolar düşüşle 83 bin 617,9 dolara kadar geriledi.

ABD'NİN AGRESİF GÜMRÜK VERGİSİ POLİTİKASI PİYASALARI ETKİLEDİ

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

KÜRESEL EKONOMİK YAVAŞLAMADAN ENDİŞELENİYOR

ABD'nin gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı.

Avrupa Birliği de (AB) dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı önlemler açıkladı.

ONS REKOR KIRDI

Dün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 bin 167,84 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra hafif düşüş gösterdi.

ONS ALTIN 2025'TE YÜZDE 20 ARTTI

Altın şu anda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri olurken, ons fiyatı bu yıl yüzde 20 arttı.

BITCOIN'IN SEYRİ DEĞİŞTİ

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da ABD'nin geniş kapsamlı gümrük tarifeleri paketinin ardından yüzde 2 düşerek 84 bin doların altına indi.

Bitcoin'in son günlerde yaklaşık 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görmeye devam etmesi dikkati çekiyordu.

Trump dijital para birimlerinin destekçisi olarak görülüyor ancak şu ana kadar kripto destekçilerinin umutlarını yerine getiremedi.