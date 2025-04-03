Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Nisan’da piyasalarda son durum
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

Dolar/TL 37,9619 lira seviyesinde seyrediyor.

Mart ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 37,9619 lira

Euro: 41,7463 lira

Sterlin: 49,8919 lira

ONS ALTIN

Son dönemde güçlenen ons altın, 3 bin 129 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram atın: 3 bin 816 lira

Çeyrek altın: 6 bin 471 lira

Cumhuriyet altını: 26 bin 370 lira

Tam altın: 25 bin 896 lira

Yarım altın: 12 bin 950 lira

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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