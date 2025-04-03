Haberler



Ekonomi



Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Nisan’da piyasalarda son durum

Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Nisan’da piyasalarda son durum Bugün TÜİK tarafından mart ayı enflasyon verisi açıklanacak. Veri öncesinde, döviz kurunda ve altında serbest piyasada sınırlı artışlar yaşanıyor. Ons altın da en son kırdığı 3 bin 126 doların üzerinde fiyatlanıyor.