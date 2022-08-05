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    Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk göreve hazır

    Mersin Taşucu Limanı'nda tüm hazırlıkları tamamlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle göreve başlayacak.
    • 05.08.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 15:21
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    Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk göreve hazır

    Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

    Abdülhamid Han'ın ilk görevi için geri sayım başladı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde, sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.

    Gemi törenle göreve uğurlanacak

    Gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

    AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirmişti.

    TPAO

    Geminin özellikleri

    Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.


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