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AA

İstanbul Boğazı'nın incisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları nedeni ile dekoratif aydınlatmalar devre dışı kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yürütülen kule içi boya çalışmaları nedeniyle dekoratif aydınlatmaların geçici olarak devre dışı bırakıldığını açıklayarak, devreye alınacağı tarihi açıkladı.

AYDINLATMA 28 MART'TA DEVREDE

Bakan Uraloğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından 28 Mart 2025 tarihinde dekoratif aydınlatmaların tekrar devreye alınacağını bildirdi.

ENERJİ PANOLARINDA KORUYUCU ÖNLEM

Bakan Uraloğlu, “Kule içi boya çalışmalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için enerji panolarında koruyucu önlemler alındı. Çalışmalar kapsamında dekoratif aydınlatmalar geçici olarak devre dışı bırakıldı.” dedi.

"ÇALIŞMALAR BEYLERBEYİ GÜNEY KULE’DE BAŞLADI"

Çalışmaların 20 Ocak’ta Beylerbeyi Güney Kule’de başladığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kumlama ve boya işlemleri aşamalı olarak devam ediyor. 11 Şubat’ta Ortaköy Güney Kule’de, 5 Mart’ta ise Ortaköy Kuzey Kule’de çalışmalar başlayacak.” ifadelerini kullandı.

"DEKORATİF AYDINLATMA SİSTEMLERİ 28 MART’TA TEKRAR DEVREYE ALINACAK"

Boya işlemlerinin tamamlanmasının ardından, temizlik ve enerji panolarından sökülen parçaların montajının yapılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, bu konuda da şu ifadeleri kullandı: