DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DFDS'nin 10.000. Sefer Uğurlama Töreni'ne katıldı. Etkinlik, DFDS Pendik Limanı'nda düzenlendi. Bakan Uraloğlu, törende deniz taşımacılığının Türkiye'nin dış ticaretindeki önemini vurguladı ve sektörün ulaştığı başarıları kamuoyuyla paylaştı.

"YAKLAŞIK 1 MİLYON ARACI DENİZE AKTARDIK"

Deniz taşımacılığının çevresel faydalarına ve güvenlik katkılarına dikkat çeken Uraloğlu, "28 yurt dışı hattında toplamda 706 bin 387 araç taşıdık. Bu araçların yüzde 69'u Avrupa, yüzde 15,5'i Akdeniz ve yüzde 12,2'si Karadeniz bağlantılı hatlarda taşındı. Yani karayolu trafiğinden yaklaşık 1 milyon aracı denize aktarmış olduk. Bu durum yalnızca çevreye katkı sağlamakla kalmayıp, trafik güvenliği, ulaşım güvenliği ve can-mal güvenliği açısından da büyük bir avantaj sundu." diye belirtti.

"İTALYA HATTI YÜZDE 68 PAYA SAHİP"

Avrupa'ya yapılan taşımaların büyük bir kısmının İtalya hattı üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, "Taşımaların yüzde 68’i İtalya hattı üzerinden gerçekleşti. Bu oran, çok ciddi bir başarıyı işaret ediyor." şeklinde konuştu.

"YÜZDE 8'LİK BİR ARTIRMA GERÇEKLEŞTİ"

2025 yılının ilk dört ayında yurt dışı bağlantılı hatlardaki taşımacılığın, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 arttığını belirten Uraloğlu, "2025'in ilk dört ayında taşınan araç sayısı 246 bin 816'ya ulaşarak, Ro-Ro taşımacılığının limanlarımızdaki yük artışından daha yüksek bir performans gösterdiğini kanıtladı. Bu da 2025 yılı hedeflerimizin doğruluğunu gösteriyor." dedi.

"DFDS'YE ÖZEL TEŞEKKÜR"

Uraloğlu, Türkiye-İtalya Ro-Ro hattındaki önemli katkıları nedeniyle DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.'ye teşekkür ettii:

2024 yılında DFDS'nin acenteliğini yaptığı 22 gemi, limanlarımızda 7 milyon 914 bin 394 ton yük taşıdı. Bu, toplam yükün yüzde 1,49’unu oluşturuyor. Ayrıca, Ro-Ro hatlarında taşınan 706 bin 387 aracın yüzde 58’ine denk gelen 409 bin 529 aracı yine DFDS taşımıştır. Bu katkılar, Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki liderliğini pekiştiriyor.

"BU, YALNIZCA BİR DÖNÜM NOKTASI DEĞİL, BAŞLANGIÇTIR"

Türkiye ile Avrupa arasındaki 10.000. seferin önemine de değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: