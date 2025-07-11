Abdulkadir Uraloğlu: 5G hizmetinde işletmecilere yerli ve milli ürün kullanma zorunluluğu

5G hizmetinde işletmecilere ürün yükümlülüklerinin getirileceği ve fiber altyapının ticari olarak yaygınlaşmasının zor olduğu bölgelerin finansal açıdan destekleneceği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacak 39 eylemden oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"YATIRIM ORTAMININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Eylem planı kapsamında lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının işletme, yapım ve yönetim modellerinin geliştirilmesine yönelik mevzuat hazırlıklarının tamamlanacağını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin yatırım ortamının güçlendirilmesi için yapay zekadan bilişime, lojistikten ve iletişim altyapısına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacağını söyledi.

"ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA KATKI VERECEĞİZ"

Uraloğlu, eylem planına, kendi alanlarında yapılacak çalışmalara katkı vereceklerini belirterek, "Bu kapsamda, fiber altyapıların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yapılmasının ve fiber altyapının ticari olarak yaygınlaşmasının zor olduğu bölgelere yönelik finansal destekleme modeli oluşturulması için çalışmalar yapacağız. Pasif altyapı kurulumunun kolaylaştırılması, geçiş hakkı izinlerine ilişkin ödenecek bedellerin azaltılması ve tekdüze hale getirilmesi amacıyla Elektronik Haberleşme Kanunu'na ilişkin değişiklik TBMM'ye sunulacak. Böylece fiber altyapılara ilişkin çalışmaların tamamlanmasına katkı vereceğiz." diye konuştu.

"5G'YE İLİŞKİN STRATEJİ VE POLİTİKA KARARI ALINACAK"

YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı'nın, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş ve istihdam imkanlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi amacıyla hazırlandığına işaret eden Uraloğlu, planda 5G teknolojisine ilişkin eylemlerin de öne çıktığına dikkati çekti.

5G YETKİLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

Bakan Uraloğlu, 5G yetkilendirmesine yönelik olarak kamu kurumları ve özel sektörün görüşlerinin alınacağını, çalışmaların da koordineli şekilde yürütüleceğini bildirerek, şunları kaydetti: