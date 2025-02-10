Abdulkadir Uraloğlu: Akademik dergi 'Ulaştırma ve Altyapı' yayında

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası hakemli dergi “Ulaştırma ve Altyapı”nın ilk sayısının yayımlandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu projesi tüm yönleriyle ele alındı.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, ikinci sayıda ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusunun işleneceğini de belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası hakemli ve multidisipliner bir akademik yayın olan “Ulaştırma ve Altyapı” dergisinin ilk sayısının yayımlandığını duyurdu.

ÇEVRİMİÇİ ERİŞİM SAĞLANIYOR

Dergiye çevrimiçi erişim sağlanabildiğini de belirten Bakan Uraloğlu, “Dergimiz, ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.” ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ARTMASI AMAÇLANIYOR

Bakan Uraloğlu, derginin sektörel gelişimi destekleyeceğini ve bilim dünyası için de önemli bir kaynak olacağını belirterek şunları söyledi:

Ulaştırma ve altyapı sektöründeki bilimsel çalışmaların artması, Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmezdir. 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisi, sektördeki bilimsel bilgiyi artırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmaların yayımlanmasına olanak sağlamayı amaçlıyor.

"İLK SAYIDA KALKINMA YOLU ELE ALINDI"

Derginin ilk sayısında Kalkınma Yolu Projesi detaylı bir şekilde incelendiğini belirten Bakan Uraloğlu, makalelerde Kalkınma Yolu’nun önemi, faydaları ve sektör için taşıdığı stratejik değerlerin ele alındığını belirerek şu ifadeleri kullandı:

İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu projesi tüm yönleriyle ele alındı. Yazarlarımız, Kalkınma Yolu’nun küresel ticarete etkisini değerlendirirken, sektördeki güncel konulara da eğiliyor. Böylece, ulaştırma sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesi ve daha etkin politikaların oluşturulması hedefleniyor.

“İKİNCİ SAYIDA ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İŞLENECEK”

Bakan Uraloğlu, derginin ikinci sayısı için makale çağrısının yapıldığına da işaret ederek, “Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısında ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusu işlenecek. Sayı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ulaştırma sistemlerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik yenilikçi araştırmalar, uygulamalı projeler ve teorik katkılara odaklanacak. Dergiye makale gönderebilmek için ise son tarih 20 Nisan 2025’tir.” ifadelerini kullandı.

"AKADEMİK DÜNYADA KALICI KAYNAK"

Derginin akademik dünyada kalıcı bir kaynak olmasını hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, bilimsel bilginin paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, “Hayat, sürekli bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Bu süreçte bilimsel bilginin ve akademik çalışmaların rolü büyüktür. ‘Ulaştırma ve Altyapı’ dergimizin, değerli bir kaynak olacağına inanıyorum.” dedi.

DERGİ ADRESİ

Dergiye ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/uab

DERGİ HAKKINDA

Ulaştırma ve Altyapı Dergisi, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın faaliyet alanları ve bu alanlarla doğrudan veya dolaylı ilişkili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir.

Dergi ilgili hazırlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan multi-disipliner ve hakemli bir dergidir.

Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek literatüre ve uygulamaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Türkçe ve İngilizce dillerinde 2024 yılı itibariyle yılda iki sayı (Aralık ve Haziran) olarak yayınlanmaktadır.

Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri "Dergi Park" sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Makalelerin ortalama değerlendirme süresi 2 aydır.

Değerlendirme sürecinde "çift kör hakem" uygulaması vardır.

Yayınlanan makalelerin idari, hukuki, etik vb. sorumlulukları yazar(lar)a aittir.

Tüm çalışmalar "Turnitin" intihal programı ile ön kontrol sürecinden geçirilmektedir.

Sınırsız açık erişimli olan dergi, makale yazarlarından ve okuyuculardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.