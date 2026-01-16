Sompo Sigorta 2025’te ilk 5’teki yerini güçlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekonomik öngörülebilirliğin arttığı ve finansal istikrarın güçlendiği 2025 yılında, sigorta sektörü büyümesini sürdürdü.

Enflasyondaki düşüş eğilimi ve artan risk bilinci, hayat dışı sigorta pazarında prim üretimini destekledi. Yılın ilk 11 ayında hayat dışı sigorta sektörü 894 milyar TL prim üretimiyle yüzde 43 büyürken, otomotiv sigortaları sektör büyümesinin lokomotifi oldu. Tamamlayıcı sağlık ve yangın branşlarında da prim ve poliçe adetlerinde artış kaydedildi.

SEKTÖR BÜYÜRKEN SOMPO SİGORTA ÖNE ÇIKTI

Bu tablo içinde Sompo Sigorta, sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstererek prim üretimini yüzde 46 artırdı. Şirket, 51,3 milyar TL’lik üretimle pazar payını yüzde 5’e yükseltirken, özellikle oto sigortalarındaki teknik disiplin, etkin hasar yönetimi ve müşteri deneyimi odaklı uygulamalarıyla büyüme ivmesini güçlendirdi.

“SOMPO TARİHİNDE REKORLAR KIRDIĞIMIZ BİR YIL OLDU”

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, 2025 yılını değerlendirirken 2,9 milyon müşteri ve 950 bin kasko poliçesine ulaştıklarını belirtti. Uğur, “2025, hedeflerimizin üzerine çıktığımız verimli bir yıl oldu. Kasko branşında 15,1 milyar TL prim üretimi ve yüzde 68 büyümeyle tarihimizin en yüksek kasko pazar payına ulaştık.” dedi.

Yoğun rekabet ortamına rağmen güçlü bir performans sergilediklerini vurgulayan Uğur, hasar yönetimi ve müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımlarının sonuç verdiğini ifade etti. 1.300’ü aşkın oto servisinden oluşan yaygın ağ sayesinde hasar süreçlerini hızlı ve şeffaf yönettiklerini belirten Uğur, TSB verilerine göre kasko ödeme sürelerinde 23 gün ile sektörün en hızlı 4. şirketi olduklarını söyledi. 2025 yılında 3,8 milyon yaşayan poliçeye ulaştıklarını aktaran Uğur, “Sompo Türkiye tarihinde rekorlar kırdığımız bir yıl oldu.” ifadelerini kullandı.

ACENTELERDE NİTELİKLİ BÜYÜME VURGUSU

Son üç yılda acente sayısını iki kattan fazla artırdıklarını belirten Fahri Uğur, 6 bin 500 acente ile saha erişimini önemli ölçüde güçlendirdiklerini söyledi. Bu büyümeyi yalnızca sayısal değil, niteliksel bir dönüşüm olarak ele aldıklarını vurgulayan Uğur, acenteleri uzun vadeli iş ortakları olarak konumlandırdıklarını ve daha danışmanlık odaklı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

“NORMALE DÖN” KAMPANYASIYLA GÜÇLÜ İLETİŞİM HAMLESİ

Marka yatırımlarını hızlandıran Sompo Sigorta, 2026 yılına yeni iletişim kampanyası “Normale Dön” ile girdi. Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, kampanyanın çıkış noktasında hayatın normal akışının değerine vurgu yapıldığını söyledi.

Bayhan, kampanyanın kasko ile başladığını ve müşteri deneyimi ile hızlı çözüm anlayışının merkeze alındığını belirterek, yıl içinde bu yaklaşımın tamamlayıcı sağlık sigortası iletişimiyle genişletileceğini ifade etti. Amaçlarının Sompo’yu müşterilerin ilk aklına gelen sigorta markası haline getirmek olduğunu dile getirdi.

SOMPO CLUB İLE SADAKAT VE DENEYİM ODAKTA

Bayhan ayrıca Sompo Club sadakat programına da dikkat çekti. Program kapsamında acentelere ve poliçe sahiplerine sigortanın ötesine geçen avantajlar sunulduğunu belirten Bayhan, 25 markayla hayata geçirilen programın müşteri bağlılığını ve acente ekosistemini destekleyen bütüncül bir yapı sunduğunu ifade etti. Sompo Club, puan kazanımı, indirim fırsatları ve hasar anında sunulan özel desteklerle müşteri deneyimini uçtan uca güçlendiriyor.

2026 HEDEFİ: BÜYÜME VE MÜŞTERİ DENEYİMİ

Sompo Sigorta, 2026 yılında da kurumsal büyümeyi merkeze alan bir yol haritası izlemeyi hedefliyor. Şirket, oto branşındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi, sağlık alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi ve tüm kategorilerde müşteri deneyimini geliştirmeyi önceliklendiriyor.

Bu kapsamda Sompo Sigorta, 2026 yılında kasko poliçe adedini 1,2 milyona, toplam müşteri sayısını ise 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor. Sadakat programları ve hizmet kalitesiyle hem bireysel hem de kurumsal segmentte daha uzun vadeli müşteri ilişkileri kurulması amaçlanıyor.