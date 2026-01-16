Banka özel sektör iş birliğiyle Kadın KOBİ’lerin dönüşümüne güç katılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akbank, Mastercard Impact Fund kapsamında Asya Kalkınma Bankası ile ortak yatırım anlaşmasına imza attı.

İş birliği, kadın KOBİ’lerin finansmana erişimini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflerken, Mastercard ve ADB’nin Türkiye’deki ilk ortak yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Akbank, Mastercard Center for Inclusive Growth tarafından yönetilen Mastercard Impact Fund (MIF) kapsamında, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile gerçekleştirilen ortak yatırım aracılığıyla destek temin etti.

İş birliğine ilişkin imza töreni Akbank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenirken protokole, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ile Mastercard Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman imza attı.

Bu işlem, Mastercard ve ADB’nin Türkiye’de hayata geçirdiği ilk ortak yatırım olmasının yanı sıra, MIF’in Türkiye’deki ilk özel sektör iş birliği olarak öne çıkıyor.

“KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN KALICI DEĞER YARATIYORUZ”

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, kapsayıcı bankacılığın Akbank’ın öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Gür, “Mastercard Impact Fund’ın Türkiye’deki ilk özel sektör ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Kısa süre önce ADB’den sağladığımız 100 milyon ABD doları tutarındaki finansman ve MIF desteğiyle kadın KOBİ’lere hem finansal hem de finansal olmayan çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliğini, kadın girişimcilerin potansiyelini güçlendiren ve ülke ekonomisine kalıcı değer katan önemli bir adım olarak görüyoruz.” dedi.

“KÜRESEL UZMANLIĞI YEREL ÖNCELİKLERLE BULUŞTURUYORUZ”

Mastercard Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman ise Türkiye’nin dijital ve ekonomik açıdan önemli fırsatların eşiğinde olduğunu belirtti. Huntsman, “Akbank ve Asya Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, özellikle kadınlara ait işletmeler başta olmak üzere küçük işletmelerin sermayeye erişimini genişletiyor. Küresel uzmanlığımızı yerel önceliklerle buluşturarak Türkiye’de inovasyonu, finansal sağlığı ve sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAKLAR EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞİMİNE AKTARILACAK

Akbank, yakın dönemde KOBİ’lere, kadın KOBİ’lere ve kapsayıcı büyüme odağındaki bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak ADB’den 5 yıl vadeli 100 milyon ABD doları tutarında kaynak sağlamıştı. Mastercard Impact Fund’dan gelen yeni destek ise Akbank Dönüşüm Akademisi bünyesinde yürütülen, kadın KOBİ’lerin rekabet gücünü ve ihracata hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen eğitim, mentorluk ve iş geliştirme programlarında kullanılacak.

AKBANK DÖNÜŞÜM AKADEMİSİ 21 BİNİ AŞKIN İŞLETMEYE ULAŞTI

2022 yılında kurulan Akbank Dönüşüm Akademisi, KOBİ’ler ve girişimci kadınlara özel tasarlanan programlarıyla bugüne kadar 21 binin üzerinde işletmeye ulaştı. Akademi; dış ticaret, dijital pazarlama, e-ticaret ve sürdürülebilirlik gibi pek çok alanda sunduğu eğitimlerle KOBİ’lerin dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürüyor.