Belarus'ta kripto para bankası için yeşil ışık yandı

- Belarus, kripto para bankası kurulmasına izin veren kararnameyi onayladı.
- Bu adımla ülkenin bilişim teknolojileri alanındaki itibarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
- Kripto para bankaları, geleneksel bankacılık faaliyetlerini kripto işlemleriyle birleştirecek.
Ülkeler tarafından finans sistemine giren kripto paraların yasal altyapıları da oluşturuluyor.
Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından onaylanan kararnameyi yayımladı.
Belarus’ta 'kripto para bankası' kurulmasına izin verildi.
Buna göre, Belarus’ta kripto para bankası kurulmasına izin verilirken, kararnameyle ülkenin bilişim teknolojileri alanındaki itibarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ardından bölgede kripto paralarla yapılan işlemlere yönelik talepte artış yaşandığına vurgu yapıldı.
YÜKSEK TEKNOLOJİ PARKI’NDA KAYIT YAPTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Kararnamede, kripto para bankalarının geleneksel bankacılık faaliyetlerini kripto para işlemleriyle birleştirmesi öngörülürken, söz konusu bankaların kurulabilmesi için Belarus’taki Yüksek Teknoloji Parkı’nda kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.