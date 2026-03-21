Abdulkadir Uraloğlu: Bu yıl İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı yüzde 236 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının arttığını belirterek, İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı hakkında bilgi verdi.

BU YIL İHA PİLOTU OLMAK İÇİN BAŞVURANLARIN SAYISI YÜZDE 236 ARTTI

Bakan Uraloğlu, bu yıl insansız hava aracı pilotu olmak için yapılan başvuruların geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 236 arttığını belirterek "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi, İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu." ifadesini kullandı.

"YILIN BAŞINDAN BU YANA 1.091 YENİ İHA'YI, KAYIT ALTINA ALDIK"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitim ve çalışmalar sayesinde başvurularda artış olduğuna işaret eden Uraloğlu, SHGM'nin "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında, bu araçlara özel kayıt sistemi oluşturduğunu bildirdi.

"İHA'LAR FARKLI ALANLARDA KULLANILIYOR"

Bu sayede, söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana 1.091 yeni İHA'yı, kayıt altına aldık. İHA Kayıt Sistemi'nde, 17 Mart itibarıyla kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısı, 77 bin 616. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı.