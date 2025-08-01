Abdulkadir Uraloğlu: Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'yla, yıllık 2,2 milyar TL tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi'nin Finansal Kapanış Töreni'nde konuştu.

Burada projeye ait detayları aktaran Bakan Uraloğlu, otoyol tamamlandığında, zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,2 milyar lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

"YILLIK TOPLAM 2,2 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Uraloğlu, özellikle yaz aylarında, Mersin'in eşsiz sahillerine ve tarihi hazinelerine akın eden yerli ve yabancı turistlerin yol açtığı yoğun trafik çilesinin tarihe gömüleceğini dile getirdi.

Bu otoyolla 2,5 saate varan yorucu yolculukları sadece 18 dakikaya indirerek, turizm cenneti Mersin'e ulaşımı bir keyfe dönüştüreceklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

Otoyolumuz tamamlandığında zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 17 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız. Yine, Çukurova Havalimanı'na erişimi kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistlerin Mersin'e ulaşımını hızlandıracağız. Böylece turizm yatırımları ve gelirlerini artırarak, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız.

PROJE KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Uraloğlu, kamu-özel iş birliğinin bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modeli olduğunu, yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladıklarını ifade etti.

Uluslararası finans kuruluşlarının 'Biz bu projeyi finanse edeceğiz' diyerek kredi sağlamalarının da o ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen bu projemizde, görevli şirketlerimiz Kolin İnşaat ve Koloğlu Holding tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 263 milyon euro olan söz konusu otoyol kesiminin 379 milyon euro yani yüzde 30'u öz sermayeyle yapılırken 884 milyon euro yani yüzde 70'i banka kredisiyle sağlanacak.

"DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU İŞLER YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Kredi verenlerin 2'si İngiltere ve Almanya merkezli 8 ayrı finans kuruluşundan oluşuyor. Bugüne kadar kamu-özel iş birliği modeliyle yat limanlarından havalimanlarına, otoyollardan tünellere kadar ulaşımın her modunda yaklaşık 70 civarında yap-işlet-devret projesini hayata geçirdik. Bu projeler kapsamında o günkü şartlarda yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım yaptık. Aynı projeleri bugün yapalım desek bu projelerin maliyeti 87 milyar dolar olacaktı. Biz doğru zamanda, doğru işler yapmaya gayret ediyoruz.

"PROJE SAĞLAM MALİ ZEMİNE KAVUŞTU"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de otoyol projesiyle sadece Mersin ve çevresi için değil, tüm Akdeniz Bölgesi için stratejik bir yatırımın hayata geçirileceğini, bölgenin ulaşım kapasitesine önemli katkılar sunulacağını söyledi.

Yapım süreci kararlılıkla devam eden otoyolun finansman boyutunun da güçlü bir sermaye yapısı ve yerli, yabancı finans kuruluşlarının desteğiyle güvence altına alındığını vurgulayan Gülşen, "Kredi temini tamamlanan proje sağlam bir mali zemine kavuşmuş bulunmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeye finansman sağlayan kuruluşlar arasında imzalar atıldı.