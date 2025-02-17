Abdulkadir Uraloğlu: Denizcilik sektörüne 15,5 milyar liralık ÖTV desteği

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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirilmiş Yakıt Uygulaması devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz taşımacılığını teşvik eden ÖTV'siz yakıt uygulamasının kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Sektöre toplam 7,1 milyon ton ÖTV’siz akaryakıt teslim edildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bugüne kadar toplam 15,5 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı.” dedi.

Bakan Uraloğlu, denizciliğin gelişmesi ve karayolu ağırlıklı dahili taşımacılığın denizyoluna kaydırılması amacıyla başlatılan uygulamanın aralıksız sürdüğünü belirtti.

DENİZ TAŞIMACILIĞINA ÖTV’SİZ YAKIT DESTEĞİ

Bakan Uraloğlu, 1 Ocak 2004’te başlatılan ÖTV’siz yakıt uygulamasının, Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Siciline kayıtlı deniz araçlarını kapsadığını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri ÖTV’siz yakıt uygulamasından faydalanmaktadır. Bu destek sayesinde deniz taşımacılığında maliyetler azaltılmış, sektörümüzün rekabet gücü artırılmış, balıkçılık sektörümüz de önemli bir desteğe sahip olmuştur.

"SEKTÖRE 2024 YILINDA 349 BİN TON ÖTV’SİZ AKARYAKIT DESTEĞİ SAĞLANDI"

Sektörün 2024 yılında da önemli ölçüde desteklendiğini vurgulayan Uraloğlu, “2024 yılı itibarıyla da 349 bin ton ÖTV’siz akaryakıt teslimatı yapılarak bu kapsamda da toplam 3,9 milyar liralık ÖTV desteği sağladık.” şeklinde konuştu.

"DENİZ TAŞIMACILIĞI VE BALIKÇILIK DESTEKLENİYOR"

Uraloğlu, uygulamanın sektöre sağladığı faydalara dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: