Abdulkadir Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 30 milyona çıkacağını ve 3 bin 750 metrelik 3. pist ile 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINA 2023'TE BAŞLANDI

Bakan Uraloğlu, söz konusu havalimanında artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek için iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarına 2023 yılında başladıklarını anımsattı.

"3. PİST VE KONTROL KULESİ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ"

İlk etap çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 1. etap kapsamında 3 bin 750 metrelik 3. pist, 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok çalışmalarında sona geldiklerini belirtti.

"ESENBOĞA HAVALİMANI’MIZIN YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 30 MİLYONA ÇIKACAK"

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi hakkında da şu bilgileri verdi: