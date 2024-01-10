Abdulkadir Uraloğlu: ‘Hatay-Dörtyol-Hassa demir yolu ve otoyolu projesi’ ihalesi yapıldı Kahramanmaraş merkezli depremden büyük yara alan Hatay'da ulaşımın rahatlaması, süresinin kısaltılması ve afet durumunda da aksamaması adına dev bir proje başlatılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ilgili projenin ihalesinin yapıldığı bilgisini paylaştı.

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Türkiye'nin dört bir yanında ulaştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kez de kesintisiz hizmet sağlayıcı olan Hatay-Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demiryolu Tüneli" yapım işi ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Hatay’ın yanı sıra bölgenin de dört gözle beklediği tünelin yapım işi ihalesini en düşük teklif veren firmanın kazandığını ifade etti.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra bölgede en acil altyapı ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu ve bu kapsamda Dörtyol-Hassa arası 20 kilometre uzunluğunda Amanos Dağları'nın altında 1 adet 20 kilometre demir yolu ve 2 adet 20’şer kilometre otoyol tünelinin yapılmasının alternatif ulaşım altyapısı kurmak açışından önem taşıdığını belirtti.

"Projeyle endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline en kısa yoldan bağlanacak"

Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi'nin, İskenderun Körfezi’ni, Amanoslar ardındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline en kısa yoldan bağlayan bir otoyol ve karayolu projesi olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

Ayrıca bu yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bu bölgede var olan büyük ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacaktır.

"Projede yapılacak olan tünel 3 farklı tüpten oluşacak"

Proje hakkında bilgi veren Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:

Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi kapsamında 25 kilometrelik güzergahta, 1 adet demir yolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şeritli olacak olan 2 adet otoyol tünelinin uzunluğu ise 40 kilometredir. Proje kapsamında yapılacak olan tünelin 3 farklı tüpten oluşması ve tünel boylarının da 20’şer kilometre olması planlanmıştır. Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecektir.

"Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecek"

Karayolu bağlantısı için de bilgi veren Uraloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Toprakkale-İskenderun Otoyolundan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecektir.

"Hatay, sanayi ve turizm alanında gelişecek"

Yapılacak olan Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi ile ulaşımın İskenderun Körfezi’ne yönelmesi sonucunda da Hatay ilinin, sanayi ve turizm alanlarında da gelişiminin hızlanacağını kaydeden Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

Bu proje ile halen Amanos Dağları’nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi’nin ulaşımı; Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları’nın orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır. Aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacaktır. Projenin; Payas-Hassa hattı ayrı bir öneme sahip olup, hâlihazırda, Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağı’ndan sonra, otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır.

"Kesintisiz hizmet sağlanacak"

Dörtyol-Hassa Projesi'nin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38,3 kilometre, 77,3 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15,27 kilometre, 121 kilometre olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahı 20,60 kilometre, 78,8 kilometre olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahı 53,4 kilometre, 84 kilometre olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahı ise 29,6 kilometre kısalarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşıma hizmet etmesi sağlanacaktır.

"Proje ile İskenderun'a olan karayolu mesafesi ciddi anlamda kısalacak"

Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin İskenderun’da ihtiyaç duyduğu limanlara kavuşmasıyla birlikte yük trafiğinin Mersin yerine İskenderun’a kayması, bölgenin İskenderun ile olan mevcut karayolu bağlantısının da gözden geçirilmesi konusunu beraberinde getirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Dörtyol Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu proje sayesinde İskenderun’a olan karayolu mesafesi ciddi anlamda kısalmış olacaktır.

"Bölgeye afet durumunde kesnitisiz erişim sağlanacak"

Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi‘nin hayata geçirilmesi ile depreme dirençli ve karayolu ve demir yolu ulaştırma altyapısı kurularak bölgenin afet durumlarında da kesintisiz erişim kapasitesi geliştirilecek diyen Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ticaretin artırılmasında katkısı olacak"