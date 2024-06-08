Abdulkadir Uraloğlu: Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıttan 5,4 milyar lira tasarruf Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşım süresinin 3,5 saate indiğini aktararak zamandan ve akaryakıttan sağlanan tasarrufu gözler önüne serdi.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde yapılan tasarrufa ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşım süresin 3,5 saate indiğini belirterek, "Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu, verilen bilgilere göre ayrıca karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttı.

"İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldı"

Bu otoyolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indi. Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)