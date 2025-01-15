Abdulkadir Uraloğlu: Kayseri'deki lojistik ve Niğde'deki yük merkezinde sona gelindi

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşa edilen Kayseri'deki lojistik ve Niğde'deki yük merkezi projelerinde sona geldiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Bakanlık olarak hemen her bölgede planlı ve entegre bir ulaştırma altyapısı oluşturmak, ithalat ve ihracata önemli katkılar sunmak amacıyla lojistik merkez yapımına büyük önem verdiklerini aktardı.

"BOĞAZKÖPRÜ İLE TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK MERKEZ SAYISI 13'E ÇIKACAK""

Bu kapsamda TCDD öncülüğünde demir yolu ağına entegre olacak yeni lojistik merkezi çalışmalarını hızla sürdürdüklerine işaret eden Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarından birinde yer alan ve yük akışının yüksek olduğu Kayseri'de Boğazköprü Lojistik Merkezi Projesi'ni tamamlama aşamasına geldik. Boğazköprü ile Türkiye'nin lojistik merkez sayısı 13'e çıkacak.

"670 BİN METREKARELİK ALANDA HİZMET VERECEK"

Uraloğlu, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin 670 bin metrekarelik alanda yıllık 1,8 milyon ton kapasiteyle hizmet vereceğini bildirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ülkemizin önemli sanayi kentlerinden biri olan Kayseri'ye kazandıracağımız bu yeni tesisle hem sanayi hem de üretime büyük destek sağlamış olacağız. Böylelikle iş insanlarımız, hem ürünlerini hızlı ve güvenli şekilde pazara ulaştıracak hem de her geçen gün rekabet koşulları daha da zorlaşan dünya ticaretinde kendisine avantaj sağlamış olacak.

NİĞDE ANDAVAL

Niğde Andaval Yük Merkezi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, 2023'te yapımına başlanılan projede çok hızlı ilerleme kaydettiklerini ve projeyi bitirmek üzere olduklarını bildirdi.

"NİĞDE ANDAVAL YÜK MERKEZİ 1,2 MİLYON TON KAPASİTELİ İNŞA EDİLDİ"

Uraloğlu, 27 bin 500 metrekare alanda hizmet verecek yük merkezinin yıllık 1,2 milyon ton kapasiteye sahip olduğunu, ayrıca 250 bin metrekare ek genişleme alanı bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin demir yolu ağının merkezi konumunda bulunan Niğde'de hayata geçireceğimiz bu projeyle Türkiye'nin lojistik altyapısı güçlenecek ve Türk lojistik sektörüne önemli bir katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

"LOJİSTİK MERKEZLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Lojistik merkezler ile yük merkezlerinin, ülkenin ulaştırma altyapısını güçlendiren ve taşımacılık faaliyetlerini daha ekonomik ve verimli hale getiren önemli tesisler olduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: