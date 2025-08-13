Abdulkadir Uraloğlu: Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandı

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından Gaziray'da kullanılmak üzere üretilen milli banliyö tren setlerinin ikinci üretiminde sona geliniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimini tamamladıklarını ve seferlere başlayabilmesi için testlerin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

MİLLİ BANLİYÖ TREN SETİNDE SON TESTLER

Tren setlerinin üretimine ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, "Gaziray Projesi kapsamında milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimini tamamladık. Milli banliyö tren setinde son testler başarıyla devam ediyor. Gaziantep trafiğine nefes aldıracak bu dev projede artık kendi ürettiğimiz yerli araçlarımız yolcu taşımacılığına başlayacak. Milli banliyö tren setlerimizi son kontroller ve sertifikasyon süreçlerinin ardından ilk yolculu seferlere hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

1.000 YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ

Uraloğlu, her bir tren setinin işletme hızının saatte 90 kilometre ve araç gövdelerinin alüminyum olacak şekilde dizayn edildiğine dikkati çekerek, ikisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir setin 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam 1.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu, araç içinde ayrıca tekerlekli sandalye için ayrılmış 2 bölüm de bulunduğunu belirtti.

KONFOR VE GÜVENLİK BİR ARADA

Setlerde 32 yüksek güvenlikli yolcu kapısı ve 42 bilgilendirme ekranı olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti: