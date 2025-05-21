AA

Türkiye ulaştırma alanında yaptığı yatırımların geri dönüşlerini alıyor.

10 yıl önce hizmete açılan Nissibi Köprüsü de bu yatırımlardan biri.

Köprü, çetin kış şartlarında güvenli ve kısa bir yolculuk imkânı sunarken tasarruf da sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman, Siverek, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nün, hizmete açılışının 10. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

3,3 MİLYAR LİRA TASARRUF

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nissibi Köprüsü'nden 10 yılda sağlanan tasarrufu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6 milyon 62 bin araç kullanırken, 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladık.

"DOĞU'NUN BOĞAZ KÖPRÜSÜ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu'nun Boğaz Köprüsü" olarak anılan Nissibi Köprüsü'nü, 21 Mayıs 2015'te vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

"GÜNEYDOĞU ANADOLU KARA YOLU ULAŞIM AĞI İÇİNDE EN ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTALARINDAN"

Bakan Uraloğlu, Nissibi'nin Güneydoğu Anadolu kara yolu ulaşım ağı içinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu vurguladı.

"ÇEVREYE ZARARLI EGZOZ EMİSYONU 99 BİN TON AZALDI"

Uraloğlu, Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın, Nissibi Köprüsü sayesinde kesintisiz hale getirildiğine dikkati çekerek, "Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6 milyon 62 bin araç kullanırken, 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 99 bin ton azaldı." ifadelerini kullandı.

"KÖPRÜ 610 METRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİLDİ"

Köprünün teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: