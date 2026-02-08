Abdulkadir Uraloğlu: Ocak ayında havalimanları 17,7 milyon yolcuya hizmet verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 Ocak ayına ilişkin hava yolu istatistikleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından hazırlanan istatistikleri değerlendirdi.

"TOPLAM UÇAK TRAFİĞİNDE YÜZDE 1,8 ARTIŞ YAŞANDI"

Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 68 bin 371, dış hatlarda ise 62 bin 749 olduğuna dikkat çekti.

Uraloğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 179 bin 78’e ulaştı. Ocak ayında hizmet verilen uçak trafiği, 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 1,8 artış meydana geldi."

"YOLCU TRAFİĞİNDE YÜZDE 9,6 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarındaki yolcu trafiğine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yılın ilk ayında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 200 bin 145, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 572 bin 922 oldu. Ocak ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verdik. 2026 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılının aynı ayı ile kıyaslandığında direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,6 artış gerçekleşti. Havalimanları yük trafiği ise iç hatlarda 75 bin 621 ton, dış hatlarda 326 bin 245 ton olmak üzere toplamda 401 bin 866 tona ulaştı.

"İSTANBUL HAVALİMANI 6,9 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ"

İstanbul Havalimanı’na ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 265, dış hatlarda 35 bin 825 olmak üzere toplamda 45 bin 90’a ulaştığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 329 bin 833, dış hatlarda 5 milyon 580 bin 975 olmak üzere toplamda 6 milyon 910 bin 808 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 7 artış gösterdi."

"SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCU TRAFİĞİ TOPLAM 4 MİLYON 189 BİN OLDU"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere toplamda 23 bin 688 olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 752 bin 332, dış hatlarda 2 milyon 437 bin 642 olmak üzere toplamda 4 milyon 189 bin 974 oldu.

2026 yılının Ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu trafiği de 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 14 artış gösterdi."

"İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NI BİR AYDA 11,1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KULLANDI"

Böylece İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nı bir ayda kullanan yolcu sayısı 11,1 milyonu aştı.



Hava yolunu tercih eden neredeyse her iki yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarından seyahat etti.



Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise bin 862 uçak trafiği gerçekleşti.

"TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARINDA 2,2 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI"

Ocak ayında; turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 1 milyon 446 bin 366, dış hatlarda 839 bin 56 olmak üzere toplamda 2 milyon 285 bin 422 yolcu trafiği; iç hatlarda 10 bin 418, dış hatlarda 6 bin 321 olmak üzere toplamda 16 bin 739 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, şunları söyledi: