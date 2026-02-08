Gaziantep, Mersin Limanı’na yüksek hızda bağlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla 361 kilometre olan mevcut yolun 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz.

312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız.

“MERSİN-GAZİANTEP ARASINDA SEYAHAT SÜRESİNİ İSE 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ”

Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz.

Bakan Uraloğlu ayrıca, bu hatla birlikte Gaziantep’in sanayi üretiminin Mersin Limanı üzerinden çok daha hızlı şekilde dünya pazarlarına ulaşacağını kaydetti.

“HAT GENELİNDE YÜZDE 85 İLERLEME SAĞLADIK"

Hat kapsamında 13 tünel, 32 köprü ile toplam 6 bin 396 metre uzunluğunda 11 viyadük inşa ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure arasındaki 17 kilometrelik kesimi ise tamamladık.

“PROJE GENELİNDEKİ YAPIM ÇALIŞMALARIMIZI 2028 YILINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.