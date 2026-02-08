Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip şehirler belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu.

Böylece Türkiye'nin nüfusu 86 milyona dayandı.

En kalabalık yaş grubu ile 5-9 yaş oldu.

ERKEK NÜFUS ORANI YÜZDE 50

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

EN KALABALIK YAŞ GRUBU 5-9 YAŞ

Verilere göre en yüksek nüfusa sahip yaş grubu 6 milyon 216 bin kişiyle 5-9 yaş oldu. Bu grubu 6 milyon 508 bin kişiyle 10-14 yaş ve 6 milyon 421 bin kişiyle 15-19 yaş takip etti.

İLERİ YAŞ GRUPLARINDAKİ DÜŞÜŞ GÖZE ÇARPTI

Yaş dağılımında dikkat çeken bir diğer nokta ise ileri yaş gruplarındaki düşüş. 75-79 yaş grubunda nüfus 1 milyon 778 bin, 80-84 yaş grubunda 982 bin, 90 yaş ve üzerindeyse 246 bin kişi bulunuyor.

Nüfus oranlarında ise 0-4 yaş grubu toplam nüfusun yüzde 5,7’sini, ülkenin en kalabalık grubu olan 5-9 yaş arası ise yüzde 7,2’sini oluşturdu.

YAŞLI NÜFUSTA ARTIŞ EĞİLİMİ

Veriler, Türkiye’nin genç nüfus oranının hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini, ancak yaşlı nüfusta artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

EN GENÇ NÜFUSUN YAŞADIĞI İLLER

Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip illeri şöyle:

Hakkari: Yüzde 20,8

Şırnak: Yüzde 20,6

Siirt: Yüzde 20,3

Ağrı: Yüzde 19,7

Muş: Yüzde 19,4

Bayburt: Yüzde 19,1

Van: Yüzde 19

Batman: Yüzde 18,7

Bitlis: Yüzde 18,6