Ocak ayındaki yağlı tohum ihracatı 1 milyar dolarlık gelire yaklaştı

Türkiye'den ocak ayında 929 milyon 526 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayında Türkiye'den 190 ülke ve serbest bölgeye 867 bin 182 ton hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldığını kaydetti.

Bu ihracat karşılığında 929 milyon 526 bin dolarlık gelir elde eden sektör temsilcileri, en fazla ihracatı 88 milyon 250 bin dolar ile ayçiçek yağında yaptı.

86 milyon 187 bin dolar ihracat ile çikolata ve kakao bazlı ürünler ikinci sırada, 76 milyon 135 bin dolarla tatlı bisküvi ve gofretler üçüncü sırada yer aldı.

RUSYA'NIN YENİ STRATEJİSİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Rusya'nın tarımda yalnızca ham madde satan bir ülke olmaktan çıkarak küresel gıda zincirinin daha yukarı halkalarına yerleşmeyi hedefleyen yeni bir stratejiye yöneldiğini ifade etti.

ÇİN VE HİNDİSTAN

Rusya'nın Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarla derinleşen ilişkilerine dikkati çeken ve AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın küresel ticaret üzerindeki muhtemel etkilerini, gıda sektörü adına değerlendiren Tiryakioğlu, şöyle devam etti: