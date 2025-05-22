Abdulkadir Uraloğlu: Ordu-Giresun Havalimanı'nın yolcu sayısı 10 yılda 8,8 milyonu aştı

AA

Ordu-Giresun Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın denize dolgu yöntemiyle inşa edilen ilk havalimanı olmasıyla dikkatleri çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nın 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirterek, "Açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı yüzde 329 artışla 2024'te bir milyona yaklaştı." ifadesini kullandı.

HAVALİMANI 10 YIL ÖNCE AÇILDI

Havalimanının, 22 Mayıs 2015'te hizmete alındığını ve Karadeniz'in coğrafi zorluklarına karşı geliştirilen örnek bir mühendislik eseri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, burasının sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen cazibe merkezi olduğunu bildirdi.

TURİZM VE TİCARET POTANSİYELİ ARTTI

Uraloğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nın, 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet sunduğu bilgisini vererek, "Karadeniz'in iki önemli ilini buluşturan bu havalimanımız, bölge halkının hava ulaşımına erişimini kolaylaştırmakla kalmadı, turizm ve ticaret potansiyelini de artırdı. Açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı yüzde 329 artışla 2024'te bir milyona yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

DENİZE 2,3 MİLYON METREKARE DOLGUYLA YAPILDI

Ordu-Giresun Havalimanı'nın tüm tesislerinin deniz üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, 7 bin 435 metre mendirek, 9 bin 170 metre çevre yolu ve 2,3 milyon metrekare dolgu alanıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.

2 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Uraloğlu, 3 bin metre uzunluğundaki pisti, teknik blokları, kulesi ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli terminal binasıyla bölgeye bir ulaşım eseri kazandırdıklarının altını çizdi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÇEVRECİ HAVALİMANI

Ordu-Giresun Havalimanı'nı çevreci vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: