Abdulkadir Uraloğlu: Ulaştırma ağları halklar arasında iş birliğinin altyapısını kuruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı.

Bulgaristan'ın 2025-2026 dönem başkanlığı çerçevesinde "GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantılarının Geliştirilmesi" temasıyla düzenlenen konferansta konuşan Bakan Uraloğlu, ulaştırmanın artık teknik bir konu olmadığını söyledi.

"BAĞLANTISALLIK ARTIK STRATEJİK BİR MESELE"

Uraloğlu, ulaştırma bağlantılarını geliştirmenin, ülkeler arası güveni pekiştiren, ekonomik iş birliğini derinleştiren ve toplumların refahına doğrudan katkı sağlayan stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, "Bağlantısallık artık stratejik bir mesele. Ulaştırma ağları, ülkeleri birbirine bağlamanın ötesinde, halklar arasında ticaretin, refahın ve iş birliğinin altyapısını kuruyor." diye konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA ALTYAPILARI ARTIK BİR ZORUNLULUK"

Dünyadaki jeopolitik gerilim, savaş ve iklim krizlerinin, ulaştırma ağlarının ne derece kırılgan olduğunu gösterdiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji güvenliği, tedarik zincirleri ve lojistikte yaşanan her aksama bize şunu hatırlatıyor, dirençli, entegre ve sürdürülebilir ulaştırma altyapıları artık bir lüks değil zorunluluk.

Tam da bu noktada GDAÜ'nün yıllardır bu alanda yürüttüğü çalışmalar büyük değer taşıyor. GDAÜ, sadece teknik düzeyde değil, ortak vizyon geliştirme ve koordinasyonu güçlendirme açısından da etkili bir platform."

TÜRKİYE'NİN DAHİL OLDUĞU ULAŞTIRMA PROJELERİNİ ANLATTI

Türkiye'nin GDAÜ ile iş birliğini güçlendirerek sürdürmeyi planladığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin bağlantısallığın yarattığı çok boyutlu etkiyi iyi bildiğini ve bu anlayışla hareket ettiğini vurguladı.

Bölgede Güneydoğu Avrupa'nın, Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü olduğunu belirten Uraloğlu, ulaştırma projelerine yalnızca ulusal penceren değil, bölgesel bütünlüğü gözeten bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE STRATEJİK KONUMU NEDENİYLE KÖPRÜ GÖREVİ GÖRMEKTEDİR"

Uraloğlu, Türkiye'nin, bölgesel teşkilatlarda da yer alıp bağlantısallığın geliştirilmesi çalışmalarına önemli katkı sunduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Bu çerçevede, kültürel, tarihi bağları ve stratejik konumu nedeniyle Güney Kafkasya ve Orta Asya için kritik bir köprü görevi görmektedir.



Ülkemiz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) aracılığıyla Orta Asya'ya ulaşımı ve işbirliğini de teşvik etmekte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin katılımcı üye olabildiği 'Üç Deniz Girişimi'ne stratejik ortak olarak katılmakta, merkezi Bakü'de bulunan ve Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya'da mevcut uluslararası ulaştırma bağlantılarını geliştirmeyi amaçlayan hükümetlerarası bir program olan Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Türkiye'nin aynı zamanda Orta Koridor, TEN-T, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit gibi büyük projelerin kesişim noktasında bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, bu girişimlerin birbirini tamamlayan parçalar olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE HEM ULUSAL HEM BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİNE YATIRIM YAPIYOR"

Ortak hedefin, Avrupa ile Asya arasında çok modlu, güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir ulaştırma sistemi kurmak olduğunu dile getiren Uraloğlu, sınır geçişleri, gümrük işlemleri, altyapı uyumu ve dijital entegrasyon gibi konuların bölgenin zayıf halkaları arasında yer aldığını belirtti.

Sınır geçişlerini kolaylaştırmanın, multimodal taşımacılığı yaygınlaştırmanın ve altyapıları birbiriyle uyumlu hale getirmenin ortak öncelik olması gerektiğini ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin bu doğrultuda hem ulusal hem de bölgesel iş birliklerine yatırım yaptığını söyledi.

"GDAÜ, ORTAK HEDEFE ULAŞMADA GÜÇLÜ BİR ZEMİN SUNUYOR"

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu altyapısını güçlendirdiğine, limanlarını modernize ettiğine, yeşil enerji ve dijital çözümlerle taşıma sistemlerini dönüştürdüğüne dikkati çekerek, "Ancak şunun da farkındayız. Bu dönüşümün başarılı olabilmesi için yalnızca yatırımlar değil, siyasi irade, teknik uyum ve ortak vizyon da gerekiyor. İşte bu noktada GDAÜ'nün oynadığı rol kritik." dedi.

GDAÜ'nün, bölge ülkeleri arasında güven, diyalog ve teknik iş birliğini artırarak ortak hedeflere ulaşmada güçlü bir zemin sunduğunu belirten Uraloğlu, "Türkiye olarak, bu zemini daha da sağlamlaştırmak, sahip olduğumuz deneyimi paylaşmak ve birlikte üretmek konusunda kararlıyız. Çünkü inanıyoruz ki bu bölgenin ulaştırma geleceği ancak ortak akılla, ortak iradeyle ve birlikte atacağımız somut adımlarla şekillenebilir." diye konuştu.