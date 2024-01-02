Abdulkadir Uraloğlu: Yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçiş uygulaması sona erdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yabancı deniz araçlarının Türk bayrağına geçiş uygulaması ile ilgili bilgi paylaştı. Verilen bilgilere dayanarak sona eren uygulama, ikinci el araçların ihracatı kapsamında değerlendirilecek.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçişinde yeni başvuru kabul edilemeyeceğini, uygulamanın tamamen sonlandırıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişinin sağlanması amacıyla 3 Mart 2017'de yayınlanan tebliğle gerekli düzenlemelerin yapıldığını hatırlattı.

Başvuran tekne sayısı beklentileri aştı

Türk bayrağına geçiş talebinde bulunacak tekneler için 27 Ocak 2017'den önce iktisap edilme şartı getirildiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Liman başkanlıklarına, bugüne kadar şartı sağlayan ve Türk bayrağına geçmesi beklenen tekne sayısının çok üzerinde sayıda başvuru yapıldı ve bu teknelerin Türk bayrağına geçiş işlemleri tamamlandı.

"Türk bayrağına geçiş işlemlerinin tamamlanması ve iktisap edilme tarihi güncelliğini yitirdi"

Uraloğlu, şartları sağlayan teknelerin Türk bayrağına geçiş işlemlerinin tamamlanması ve iktisap edilme tarihinin güncelliğini yitirmesi nedeniyle tebliğin bugün yürürlükten kaldırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ kapsamında herhangi yeni başvuru kabul edilmeyecek olup uygulama tamamen sonlandırıldı.

İkinci el gemi ve su araçlarının başvurularıithamat mevzuatınca değerlendirilecek

Ancak, ikinci el gemi ve su araçları ile teknelerin yabancı bayraktan Türk bayrağına geçiş işlemlerine ilişkin başvurular ithalat mevzuatı uyarınca, gerekli şartların sağlanması koşuluyla, İthalat Rejimi Kararı 7'nci maddesi kapsamında Bakanlığımızca ayrıca değerlendirilmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)