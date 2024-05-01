Adana'da biçerdöverler tarlada: Buğday hasadı başladı Adana’da buğday hasadına başlanırken, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan da çiftçinin buğdayını ucuza satmamasını istedi.

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İHA

Türkiye ve yaşanan savaşlardan dolayı dünya için buğday, stratejik öneme sahip.

Adana da buğday üretiminin önemli merkezlerinden biri konumunda.

Aynı zamanda birçok ürünün ham maddesi olan buğdayın ilk hasadı Adana’da başladı.

Buğday için biçerdöverler, Çukurova’daki tarlalarda çalışmaya başladı.

Türkiye’nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan Adana’da kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor.

1 milyon 330 bin dekarlık alana buğday ekildi

Bu yıl kent genelinde 1 milyon 330 bin dekar buğday ekildi. Dönüm başına ortalama 500 ile 600 kilogram arasında verim alınan buğdayda toplamda ise 1 milyon tona yakın rekolte bekleniyor.

“Verimi iyi bekliyoruz”

Hasat sırasında Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgedeki faaliyetlere yönelik olarak şöyle konuştu:

Adana’da ilk turfanda buğday hasadı başladı. 50 dönüm alanda bugün buğday alanı yapılıyor. Kurak bir alanda olmamıza rağmen dönüme 600-650 kilogram verim bekliyoruz. Bundan sonra buradaki hasat ovaya doğru ilerleyecek. Adana’nın tamamında verimi iyi bekliyoruz.

“Çiftçiler buğdayını ucuza satmasın”

Çiftçilere buğdayların Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satılması gerektiğini anlatan Doğan, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

Lisanslı depolar bütün çiftçilerin buğdayını alacak. Çiftçiler buğdayını ucuza satmasın. Önümüzdeki günlerde buğday fiyatları açıklanınca lisanslı depolara çiftçi buğdayını döksün. Oradan alacağı elektronik ürün senediyle satışı TMO'ya gerçekleştirebilir.

Ton başına 15 bin lira fiyat bekleniyor

Bizler fiyatları bu sene ton başına 15 bin lira bekliyoruz. Prim desteğinin de ovada 1, kıraç bölgelerde 2 lira olmasını istiyoruz.

Öte yandan Doğan, fiyatların çiftçiyi sevindirmesiyle gelecek sene ekim alanlarının daha da artacağını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)