İHA

Adana’da hasadı devam eden mandalinalar başta Rusya olmak üzere Balkan ülkelerine, Avrupa’ya, Irak pazarına ve Orta Asya ülkelerine gönderiyoruz.

İklim değişikliği nedeniyle narenciye ürünlerinde rekolte geçen yıla oranla 3’te 1 oranında düşerken mandalinanın kilogramı bahçede 17-18 liradan alıcı buluyor.

Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana’da ekim ayında başlayan mandalinada hasat devam ediyor.

Şu anda kent genelinde W. Murcott cinsi mandalinanın hasadı yapılırken aşırı sıcaklar nedeniyle mandalinada rekolte düşük.

MANDALİNALARI İŞÇİLER ELLERİYLE TOPLUYOR

379 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinayı bahçelere giren işçiler el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklüyor.

İç ve dış pazara gönderilen erkenci mandalinalar bahçede 17-18 liradan alıcı buluyor.

Geçen sene ortalama 1 milyon ton verim alınan mandalinadan şu anda bahçelerde dönüm başına ortalama 2 ton rekolte alınıyor.

Bu sene ise mandalinadan ortama 500 bin ton rekolte bekleniyor.

“FİYATLAR BİRAZ DAHA YÜKSELEBİLİR”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların 17-18 lira seviyesinde olmasına rağmen çiftçinin para kazanamadığını söyledi. Doğan, “Mandalina fiyatları şu anda 17-18 lira arasında değişmekte. İleriki günlerde meyve azaldığında fiyatlar biraz daha yukarıya doğru çıkacak.” ifadelerini kullandı.

“GİRDİ MALİYETLERİ AZALTILMALI”

Mandalina ve narenciye ürünlerinin birçok ülkeye ihraç edildiğinden bahseden Doğan, şu bilgileri aktardı:

Ürünlerimizi şu anda başta Rusya olmak üzere Balkan ülkelerine, Avrupa’ya, Irak pazarına ve Orta Asya ülkelerine gönderiyoruz. Bu yıl narenciye az, girdi fiyatlarımız yüksek olmasına rağmen istediğimiz fiyatları veremiyoruz. Narenciye bizim Çukurova için çok önemli ürünlerden. Bizim bir meyveyi dalından hasat edip pazara gidene kadar kilogram fiyatı 15 liraya geliyor. Mısır, İspanya ve Fas ise kilogramı 10 liraya ürün ihraç ediyor. Biz ürün satmakta zorlanıyoruz, girdi fiyatlarımız ucuzlarsa hem uyguna ürün satacağız hem de tüketici uyguna ürün tüketecek.

“SICAK HAVA VERİMİ DÜŞÜRDÜ”

İklim değişikliği nedeniyle ürünlerin zarar gördüğüne değinen Doğan, şöyle konuştu: