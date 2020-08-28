Kurban Bayramı'nda artan kesimler ile 70 liraya satılan ciğer 50'ye, 9 liralık şırdan 7'ye, 15 liralık karın ve mumbar 8'e düştü. Adana'da sakatat fiyatları neredeyse yüzde 30 geriledi.

Türkiye'de mezbahalarda kesilen hayvanlara ait çoğu sakatat Adana iline gönderiliyor. Kurban Bayramı nedeniyle hayvan kesiminin de artmasıyla artan ciğer, börek, şırdan, karın ve mumbarın fiyatları yüzde 30'a yakın düştü.

HAVALAR SOĞUYUNCA FİYATLAR DA ARTACAK

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, fiyatların yüzde 30 düştüğünü söyledi.

Yağmur, geçen aylarda fiyatların çok yüksek seyrettiğini belirterek, “Adana’da geçen sene sakatatta fiyatlar çok yüksekti. Bu sene ise fiyatlar hem düşük hem de depolarda sakatatlarımız mevcut. Adana’mıza yeteri kadar sakatat var elimizde. Fiyat artışını da düşünmüyoruz. Geçtiğimiz aylarda ciğer 70-75 lirayken şimdi 50 liraya kadar düştü. Kuyruk yağımız 40 lira şu anda. Bu da önümüzdeki günlerde 35 liraya kadar düşecektir. Pişmiş şırdan fiyatları şu anda 13-14 lira. Biz şırdancılarımız ile görüşüp bu fiyatların düşmesini sağlayacağız. Önümüzde ki günlerde havalar soğuyunca yüzde 2-3 oranında artış olur.” diye konuştu.

"ESNAF KENDİ YETİŞTİRDİĞİ HAYVANI KESİYOR"

Kurban Bayramı’nın fiyatları geriye çektiğini hatırlatan Yağmur, “Etin kilogram fiyatı 80 lirayken şu an 65 lira. Büyük marketlerde bu fiyatlar biraz daha farklı. Bizim marketlerle baş edebilmemiz mümkün değil. Onlar malı vadeli alıyor bizim esnafımız ise kendi yetiştirdiği hayvanları kesiyor.” ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSE DİKKAT EDİLMEZSE ETİN KİLOGRAMI 100 LİRAYI GEÇER"

Korona virüs ile mücadelede rehavete kapılmanın et fiyatlarına da yansıyacağını kaydeden Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, “Önümüzdeki kış sezonunda pandemi nedeniyle bir zorluk yaşanmazsa fiyatlar aynı kalacaktır. Ama önlemleri bırakıp ipin ucu kaçarsa etin kilogramı 100 lirayı geçer. Çok dikkat etmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

Adana'da sakatat fiyatları düştü VİDEO



"FİYATLAR ŞU ANDA DÜŞÜK"

Kentte bulunan kasaplar çarşısında uzun yıllardır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen ise fiyatların ve alımın şu anda iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı öncesi 9 lira olan şırdan fiyatları şu an 7 liraya kadar geriledi. Fiyatlarda yüzde 20 oranında düşüş var. Ciğer bayram öncesi 65 lirayken şu anda 55-57 lira arası. Karın ve mumbar fiyatları 15 liradan 8 liraya geriledi. Kurban Bayramı bittikten sonra insanların stok yapması, satışların da düşük olması nedeniyle fiyatlar geriledi. Fiyatlar şu anda düşük. Kış aylarında tekrardan fiyatlar yükselebilir. Şu anda yüzde 20-25 oranında fiyatlar gerilemiş durumda.”





















