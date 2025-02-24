Adanalı kebapçılar Ramazan'a iddialı giriyor

DHA

Ramazan ayına sayılı günler kaldı.

Adanalılar, iftarda oruçlarını kebap ile açıyor.

Adanalı kebapçılar da 11 ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

Kebapçıların ifadesine göre, 8-10 çeşit mezeyle servis edilen Adana kebaplar, iftarda hem göz hem de mideyi doyuracak.

8 ÇEŞİT MEZEYLE SERVİS EDİLİYOR

Adana’nın en ünlü yemeği olan, coğrafi işaretli "Adana kebabı’, uzun yılardır neredeyse tüm restoranlarda mevsim, soğan, ezme, kaşık ve tablacı salatasının yanı sıra pişmiş soğan, biber, domates, gibi mezelerle servis ediliyor. Yanında yaklaşık 8 çeşit mezeyle sunulan Adana kebap, iftarda hem gözü hem de mideyi doyuracak.

"HEM GÖZ HEM DE MİDE DOYACAK"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Ramazan ayı geldiğinde hepimizi bir heyecan sarıyor. Ramazan’da yaptığın her iş bereketli oluyor. Ramazan ayında mutlaka herkesi Adana’ya bekliyoruz. Oruçları insanlar Adana Kebap ile açsınlar. Adana Kebap, iftarda hem gözü hem de mideyi doyuruyor. 1 kişilik kebabın yanında 8-10 çeşit meze ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ADANA KEBAP 355 TL"

Ramazan menüsü dayatmalarının işletmeler için gereksiz olduğunu savunan Aydın, "Bizde Ramazan ayından önce fiyat neyse Ramazan ayında da fiyat o olacak. Ramazan menümüz yok.

ÇORBALAR İKRAM

Ramazan’da çorbalar ikram. Allah bizi fırsatçıların elinden korusun. Önemli olan günü kurtarmak değil, ömre hizmet etmek. 1 günü kurtarmaya bakmayacaksın. 170 gram Adana Kebap 355 TL, çorba da ikram." diye konuştu.