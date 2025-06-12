Afyon sucuğu, AB coğrafi işareti tescili aldı

Afyonkarahisar’dan Avrupa Birliği'ne (AB) lezzetli bir imza daha…
Geçtiğimiz gün pastırmasıyla AB tescili alan Afyonkarahisar, bugün de Afyon sucuğuyla tescil aldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afyon sucuğunun coğrafi işaret tescili aldığını şu ifadelerle duyurdu:
Afyon Pastırması’ndan sonra şimdi de “Afyon Sucuğu”, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili alarak 35. tescilli ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz.
TÜRKİYE'NİN, AB'DEN TESCİL ALAN DİĞER LEZZETLERİ
Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri ve Aydın çam fıstığı.
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