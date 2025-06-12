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Afyon sucuğu, AB coğrafi işareti tescili aldı

Afyon sucuğu, AB coğrafi işareti tescili aldı Kendine özgü lezzeti, aroması ve geleneksel üretim yöntemiyle fark yaratan Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan 35. ürün oldu. Afyonkarahisar'a özgü bir diğer lezzet olan Afyon pastırması da geçtiğimiz gün tescil alan 34. ürün olmuştu.