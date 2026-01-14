Paslanmaz çelikte Türkiye-Malezya iş birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Malezya’nın önde gelen paslanmaz çelik üreticilerinden Bahru Stainless ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Bağlayıcılığı bulunmayan ve iyi niyet esasına dayalı mutabakat, Türkiye’de paslanmaz çelik sektöründe iş birliği, pazar erişimi ve tedarik çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

ALTERNATİF TEDARİK KAPISI AÇILDI

PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, mutabakatla birlikte Malezya’nın paslanmaz çelik ham maddesi açısından alternatif bir tedarik ülkesi olarak konumlandırıldığını belirterek, “Bahru Stainless sektörümüz için alternatif bir üretici haline geldi. Bu sayede firmalarımız, ihtiyaç duydukları ürünleri farklı bir kaynaktan temin etme imkanına kavuşacak.” dedi.

PASİD’DEN TANITIM VE PAZAR DESTEĞİ

Mutabakat kapsamında PASİD, Bahru Stainless’e Türkiye’de paslanmaz çelik ürünlerinin tanıtımı, pazar erişimi ve tedarik süreçlerine yönelik kolaylaştırıcı ve destekleyici hizmetler sunacak. Anlaşma, herhangi bir satın alma, satış, teslimat ya da tedarik yükümlülüğü içermiyor.

TÜRKİYE–MALEZYA TİCARİ İLİŞKİLERİNE KATKI

Söz konusu mutabakat, 6-8 Ocak tarihleri arasında Malezya Başbakanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında atılan adımların bir parçası olarak hayata geçirildi. Ziyaret sırasında iki ülke arasında teknoloji transferi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çeşitli anlaşmalar imzalanırken, Türkiye-Malezya ticaret hacminin 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması hedefi de resmiyet kazandı.

Bu süreçte Türk Eximbank ile Malezya Exim Bank arasında da iş birliği anlaşmaları yapıldı.

Bu gelişmelerin ardından Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI), Türk firmaları ve özellikle paslanmaz çelik sanayicileriyle iş birliği yapmak istediklerini iletti. Bu doğrultuda PASİD ile temas kurularak iyi niyet mutabakatı imzalandı.

ÜST DÜZEY KATILIMLA İMZALANDI

Mutabakat; Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato Seri Mohamed Azmin Ali, Malezya Exim Bank CEO’su Datuk Nurbayu Kasım Chang ve Türk Eximbank CEO’su Ali Güney’in şahitliğinde, PASİD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre ile Bahru Stainless CEO’su Wei Beoh Tan arasında imzalandı.

“SEKTÖRÜMÜZ İÇİN STRATEJİK BİR ADIM”

Küçükemre, mutabakatın sektöre sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, “Bu imza, resmi bir bağlayıcılığı olmasa da teşvik edici niteliği yüksek bir iyi niyet sözleşmesi. İki ülke sanayicileri arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. PASİD olarak hem üyelerimize yeni tedarik ağları sunuyor hem de Türkiye–Malezya ticaretinin gelişmesinde aktif rol üstleniyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.