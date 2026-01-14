Arcan Bayraktaroğlu, Wyndham Türkiye Ülke Direktörü oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’deki en büyük uluslararası otel marka işletmecisi Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine Arcan Bayraktaroğlu’nun atandığını duyurdu. Bayraktaroğlu, Wyndham’ın Türkiye genelindeki büyüme hedefleri ve operasyonel mükemmelliğinden sorumlu olacak.

BÜYÜME VE OPERASYONLARDAN SORUMLU OLACAK

Görev alanı Ülke Direktörü pozisyonuyla genişleyen Arcan Bayraktaroğlu, Wyndham’ın Türkiye’de farklı marka segmentleri ve destinasyonlardaki büyümesine liderlik ederken, ülke genelindeki yaklaşık 130 faal otelin operasyonel performansı ve Wyndham Avantajı kapsamında sunulan uygulamaların başarısını da yönetecek.

TÜRKİYE, WYNDHAM’IN STRATEJİK PAZARLARI ARASINDA

Turizm sektöründe sergilediği istikrarlı büyüme ve artan yerli-yabancı talep sayesinde Türkiye, Wyndham’ın önde gelen stratejik pazarları arasında yer almaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda seyahat ve turizm sektörünün yeni rekorlar kırarak Türkiye ekonomisine ve istihdama katkısını artırması bekleniyor.

30 YILI AŞKIN DENEYİM

Otel operasyonları, iş geliştirme, satış ve pazarlama alanlarında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Bayraktaroğlu, Wyndham’a Mayıs 2025’te Türkiye Operasyonlar Başkanı olarak katılmıştı. Bu görevinde, şirketin Türkiye’deki portföyünün operasyonel performansı ile otellerin kalite ve marka standartlarından sorumluydu.

“TÜRKİYE EN DİNAMİK PAZARLARIMIZDAN BİRİ”

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye pazarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Türkiye’nin konaklama sektörü olağanüstü bir büyüme gösteriyor. İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi merkezler dünya genelinden ziyaretçileri çekerken, kültür, sahil ve wellness deneyimlerine olan talep de hızla artıyor. Türkiye, en dinamik pazarlarımızdan biri ve Arcan Bayraktaroğlu’nun liderliğinde bu ivmeyi daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz.

GÜÇLÜ PORTFÖY, YENİ PROJELER

Wyndham Hotels & Resorts, İstanbul, Antalya ve Kapadokya’nın yanı sıra ikincil ve üçüncül destinasyonları da kapsayan yaklaşık 130 otelden oluşan portföyüyle Türkiye’deki en büyük uluslararası otel şirketi konumunu sürdürüyor. Şirketin proje stokunda Ankara, Düzce, Mardin ve Şanlıurfa dahil olmak üzere yaklaşık 40 yeni otel bulunuyor.

“TÜRKİYE’DE KONAKLAMANIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Türkiye Ülke Direktörü Arcan Bayraktaroğlu ise şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye’deki güçlü ekibimizle birlikte, ülkenin önde gelen otel franchise operatörü konumumuzu güçlendirmeye ve yeni destinasyonlarda büyümeye odaklanıyoruz. Yüksek kaliteli, markalı konaklama talebine yanıt vererek Türkiye’de konaklamanın geleceğini şekillendirmeye kararlıyız.

WYNDHAM AVANTAJI İLE DESTEKLENEN BÜYÜME

Wyndham’ın Türkiye’deki franchise sahipleri; pazarlama, satış ve teknoloji alanlarında kapsamlı destek sunan Wyndham Avantajı’ndan yararlanıyor. Son altı yılda teknolojiye yapılan 325 milyon doları aşan yatırımlar sayesinde otel sahipleri, ileri seviye gelir yönetimi sistemlerine ve 121 milyon üyeye ulaşan Wyndham Rewards sadakat programına erişim sağlıyor.