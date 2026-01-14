E-Ticaret’te büyümenin anahtarı: Yapay zeka ve sosyal medya

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte e-ticaret sektörü yeni bir dönüşüm sürecine girdi. DHL eCommerce tarafından yayımlanan İşletmelere Özel E-Ticaret Trendleri Raporu, yapay zeka ve sosyal medyanın şirketlerin büyüme stratejilerinde belirleyici rol üstlendiğini ortaya koydu. Türkiye, ABD ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 19 ülkede 4 bini aşkın işletmeyle yapılan araştırma, online perakendede çok kanallı satış ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyiminin geleceği şekillendirdiğini gösterdi.

YAPAY ZEKA VE ÇOK KANALLI SATIŞ ÖNE ÇIKIYOR

Rapora göre e-ticaret işletmelerinin yüzde 63’ü en az üç farklı online platformda satış yaparken, yüzde 53’ü yapay zekayı aktif olarak kullanıyor. İşletmelerin yüzde 44’ü yapay zeka destekli ürün tavsiyeleri sunarken, yüzde 32’si artırılmış gerçeklik teknolojileriyle ürün tanıtımı gerçekleştiriyor. Yapay zekanın en yoğun kullanıldığı alanlar arasında içerik üretimi, müşteri hizmetleri ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi yer alıyor.

SOSYAL MEDYA SATIŞIN MERKEZİNE YERLEŞTİ

Sosyal medya, e-ticaret işletmeleri için yalnızca bir pazarlama kanalı olmaktan çıkarak doğrudan satış ve müşteri kazanım aracı haline geldi. Global işletmelerin yüzde 87’si en az bir sosyal medya platformunda aktif olarak yer alırken, yüzde 59’u sosyal medyayı yeni müşteri kazanmanın en etkili yolu olarak görüyor. Instagram kullanımı Hindistan’ın ardından yüzde 67 ile Türkiye’de en yüksek seviyelerden birine ulaşıyor.

KISA VİDEOLAR DÖNÜŞÜMDE ETKİLİ

Raporda, sosyal medyada en yüksek dönüşümün kısa formatlı videolardan elde edildiği vurgulanıyor. İşletmelerin yüzde 65’i kısa video, yüzde 55’i hikâye ve reels içerikleriyle tüketicilere ulaşmayı tercih ediyor. Otantik ve alışverişe yönlendiren içerikler, markaların sosyal medya stratejilerinde önemli bir yer tutuyor.

“E-TİCARET DOĞRU VERİYİ DOĞRU KANALDA SUNMA SANATI”

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, raporun sektöre önemli içgörüler sunduğunu belirterek, “E-ticaret artık doğru veriyi, doğru kanalda, doğru müşteriyle buluşturma sanatına dönüştü. Yapay zekayla kişiselleştirilmiş alışveriş, çok kanallı satış ve etkili sosyal medya kullanımı, işletmelere her tıklamada yeni fırsatlar sunuyor” dedi.

B2B’DE PAZAR YERLERİ ÖNEMİNİ KORUYOR

Rapora göre B2B perakendeciler için pazar yerleri kritik önemini sürdürüyor. İşletmelerin yüzde 69’u Amazon üzerinden satış yaparken, yüzde 75’i pazar yeri satışlarının 2030’a kadar artmasını bekliyor. Sosyal medya ise B2B ticarette de giderek daha vazgeçilmez bir kanal haline geliyor.