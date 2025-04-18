Afyonkarahisar’da ekmeği simitten ucuza satıyor

DHA

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde uzun yıllardır fırıncılık yapan Hüseyin Ünver, ekmek fiyatında indirim yaptı.

Böylece rekabet amaçlı yapılan satışla ilçede ekmek simitten ucuz oldu.

EKMEK 8,15 LİRA, SİMİT 10 LİRA

Ünver işletmesinde üretilen ve normal satış fiyatı 10 lira olan ekmeği 8,15 liradan, simidi ise 10 liradan satmaya başladı.

VATANDAŞ MEMNUN

Ünver’in uyguladığı bu satış politikasından en çok memnun kalansa vatandaş oldu.