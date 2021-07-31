Afyonkarahisar'da fasulye fiyatları üreticiyi ve esnafı mutlu etti

Afyonkarahisar'da fasulye fiyatları üreticiyi ve esnafı mutlu etti

Geçen hafta Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde alım fiyatlarından dolayı dert yakınan fasulye üreticisinin yüzü bu hafta fiyatların yükselmesi ile güldü.

Ürünlerini tarladan satmak için pazara getiren üreticiler fasulyenin kilosunu 4-4,5 lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı.

İlçede bu yıl 2 bin 950 dekar alanda ekimi yapılan fasulyeyi zor şartlar altında yetiştiren üreticiler geçtiğimiz haftalarda alım fiyatlarının düşmesinden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşarken bu hafta ise tablo tam tersine döndü.

"ÇİFTÇİNİN TALİHİ DÖNDÜ"

Fiyatların yükselmesi ile rahat bir nefes aldıklarını ifade eden fasulye üreticisi Ümit Karakaya, çiftçinin talihinin döndüğünü kaydederek, “Fasulye 3,5 ile 5 lira arasında satılmaya başlandı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah fiyatlar geri düşmez. Bugün malımız 4 liraya verdik, bu da bizi çok mutlu etti.” dedi.

ESNAFIN DA ÜRETİCİNİN DE YÜZÜ GÜLÜYOR

Fasulye Komisyoncusu Mehmet Ali Resuloğlu da fiyatların yükselmesi ile üreticilerin tüccarlara mal satmaya başladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Üreticiler tüccarlarda mal satmaya başladı, satışlarda hızlanma var. Ama ilerideki fiyat durumları nasıl seyreder onu şu anda bilemiyoruz. Şu anda halkın yüzü gülüyor fiyatlar güzel, esnafın da yüzü gülüyor Fiyatlar 4-4,5 bandında devam ederse köylünün yüzü güler.

FASULYE FİYATI 4-5,5 LİRA ARASINDA

İstanbul'da fiyat 5 lira ile 4.5 lira gibi dün biraz fiyatlarını ağır olması bir tık da olsa 4 liraya kadar çekildi ama artacağını düşünüyoruz."

Afyonkarahisar'da fasulye fiyatları üreticiyi ve esnafı mutlu etti VİDEO