Afyonkarahisar'da kestane tezgahlarda yerini aldı! Kilogramı 200 liradan satılıyor Kış mevsiminin vazgeçilmezi kestanenin kilogramı Afyonkarahisar'da 150-200 TL arasında değişiyor.

İHA

Kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezlerinden olan kestane Afyonkarahisar’daki semt pazarlarında yerini alırken, kestanenin kilogramının ise büyüklük ve lezzetine göre 150-200 TL arasında satıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar’da kış aylarının vazgeçilmez meyvesi kestane, bu sezon yüksek fiyatıyla tezgahlar da yerini alırken kilo fiyatı 150 TL'den başlayarak kalitesine göre 200 liraya kadar değişiklik gösteriyor.

Şuhut ilçesi kapalı pazar yerinde satılan kestaneye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kış mevsiminin sevilen meyvesi kestane fiyatı daha fazla tüketilmesine engel oluyor.

Kestane fiyatı artsa da yoğun bir alıcı kitlesine sahip.

"Kış mevsimi geldi kestane satışlarımız arttı"

Pazarda kestane satışı yapan Fahrettin Kelhacıoğlu kış aylarının gelmesi ile satışlarının arttığını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

Kış mevsimi geldi haliyle bizim de kestane satışlarımız arttı. Kestanelerimiz Bursa kestanesi ve Aydın kestanesi olarak iki çeşidimiz var. Müşterilerimiz güvenilir bir şekilde kestanelerini alabilirler şu an piyasada gezen kestaneyi kalitesiz kestaneleri memleketimize getirtmeyiz gönül rahatlığı ile alıp yiyebilirler.

"Genellikle yarım kilo alınıyor"

Pazara gelen vatandaşların ise fiyatını biraz yüksek gördükleri kestaneden genellikle yarım kilogram aldıkları gözlendi.

“Bursa kestanesi ve Aydın kestanesi olarak iki çeşidimiz var"

Kestanelerimiz Bursa kestanesi ve Aydın kestanesi olarak iki çeşidimiz var. Müşterilerimiz güvenilir bir şekilde kestanelerini alabilirler şu an piyasada gezen kestaneyi kalitesiz kestaneleri memleketimize getirtmeyiz gönül rahatlığı ile alıp yiyebilirler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)